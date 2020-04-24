Происшествия
сегодня, 08:45
Задержан вор на чужом мопеде и с поросенком под мышкой
Злоумышленник заявил, что при управлении мопедом не испытывал никаких проблем.
Мопед «Альфа» и поросенка украл у знакомого житель села Верхняя Колыбелька Хлевенского района. Полицейские задержали похитителя, когда тот направлялся на чужом мопеде к своему дому. В ходе допроса мужчина признался, что управлять мопедом одной рукой ему не составляло труда, более того, тормозом он даже не пользовался.
Выяснилось, что похититель является отцом троих детей.
Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Выяснилось, что похититель является отцом троих детей.
Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
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