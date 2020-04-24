Задержан вор на чужом мопеде и с поросенком под мышкой

Злоумышленник заявил, что при управлении мопедом не испытывал никаких проблем.



Мопед «Альфа» и поросенка украл у знакомого житель села Верхняя Колыбелька Хлевенского района. Полицейские задержали похитителя, когда тот направлялся на чужом мопеде к своему дому. В ходе допроса мужчина признался, что управлять мопедом одной рукой ему не составляло труда, более того, тормозом он даже не пользовался.



Выяснилось, что похититель является отцом троих детей.



Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

