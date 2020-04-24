Происшествия

сегодня, 08:45

Задержан вор на чужом мопеде и с поросенком под мышкой

10 1883
#кража
3
Задержан вор на чужом мопеде и с поросенком под мышкой

Злоумышленник заявил, что при управлении мопедом не испытывал никаких проблем.

Мопед «Альфа» и поросенка украл у знакомого житель села Верхняя Колыбелька Хлевенского района. Полицейские задержали похитителя, когда тот направлялся на чужом мопеде к своему дому. В ходе допроса мужчина признался, что управлять мопедом одной рукой ему не составляло труда, более того, тормозом он даже не пользовался. 

Выяснилось, что похититель является отцом троих детей. 

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение. 
10 1883
#кража
3

Комментарии (10)

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Как гость
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Doc

7 минут назад
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пациент БСМП

8 минут назад
Многодетные это диагноз.....Такие же свинокрады и вырастут,зачем они размножаются ???
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Дерзкий

33 минуты назад
Ранее не привлекался трое детей!я считаю мужика надо помиловать!и отдать поросёнка чтоб он накормил детей!то он поросёнка украл и все! А посади его ща в тюрьму его кормить надо!эт государству на шею!
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ЭХ РАЗГУЛЯЙ

37 минут назад
ЕГО НАДО В ЦИРК УСТРОИТЬ , ЧТОБ ОН НА МОПЕДЕ И С ХРЮНДЕЛЕМ В РУКАХ ЧЕРЕЗ ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО ПЕРЕЛЕТАЛ
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Как гость

43 минуты назад
Он же не собирался убивать поросёнка? Хотел детишкам зверюшку привезти :)
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ИК-3

51 минуту назад
Ст.158ч.2 пункт б., два года условно.
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Гость

57 минут назад
Детишки без папки из-за порося
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Гость 111

58 минут назад
Суперсвиноферм
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Ыш

сегодня, 09:03
Настоящий асс, родное село должно гордиться им!
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*

сегодня, 08:55
Учитесь!
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