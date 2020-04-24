Общество

39 минут назад

«Русборг» перенесли на август

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#реконструкторы #Русборг
«Русборг» перенесли на август

Традиционный майский фестиваль реконструкции объединят с «Ладейным полем».

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг», который традиционно проходит в мае в Елецком районе, перенесли на конец лета из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Как сообщают организаторы «Русборга», фестиваль в августе объединят с другим проектом для любителей исторической реконструкции «Ладейное поле». Показательное выступление «Русборга-2020» состоится 15 августа.

- Учитывая, что в стране перенесено празднование 9 мая, и вчера Минздрав официально предложил продлить самоизоляцию до 11 мая, в этих обстоятельствах надежды на то, что запрет массовых мероприятий в мае будет отменен - нет. Запрет будет действовать, а это значит, что «Русборг» в мае состояться не сможет. Учитывая, что к фестивалю все готово и совсем его отменять в этом году не хотелось бы никому, мы приняли решение о переносе фестиваля «Русборг-2020» на даты фестиваля «Ладейное Поле». Это значит, что «Русборг» в 2020 году будет проходить с 12 по 16 августа, - сообщают организаторы.

Авторы проекта просят всех тех, кто готовился приехать на «Русборг», отнестись к переносу фестиваля с пониманием. «В Липецкой области все приезжающие из других регионов могут попасть в карантин на 14 дней. Вряд ли это вариант, чтобы провести майские праздники. Это форс-мажор и мы на него повлиять никак не можем».

Организаторы планируют в августе объединить программы двух фестивалей: будут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду нового флагманского корабля. Зрителей и участников будет ждать обновленный полигон и крепость.
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#реконструкторы #Русборг

Комментарии (3)

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Мужик

5 минут назад
Как они в этих кастрюля ходят
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палицай

18 минут назад
долпоепы БУДУТ
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Ваш

20 минут назад
А половцы и печенеги будут?
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