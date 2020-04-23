Экономика

51 минуту назад

Липецкое отделение РСПП готовит предложения по поддержке бизнеса

449
#коронавирус #бизнес

Всем предприятиям предлагается заполнить анкету и выработать общие предложения.

Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!

Сегодня, в непростых экономических условиях на фоне развития пандемии, практически все предприятия региона производственного и непроизводственного секторов столкнулись с резким снижением оборота, шоковой остановкой спроса. Многие прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, перечислять налоговые платежи и выплаты по кредитам.

Чтобы избежать социальной напряженности, выйти из пандемии на необходимом уровне конкурентоспособности, необходимо сохранить рабочие места – это главная задача экономики на сегодняшний день.

На уровне государства реализуются меры поддержки, направленные на разделение между бизнесом и властью фискальной, кредитной, зарплатной и социальной нагрузки.

Липецкое отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, как одно из крупнейших общественных объединений нашего региона, призывает объединить усилия и вместе выработать востребованные меры дополнительной поддержки, затрагивающие все пострадавшие отрасли экономики нашего региона. Мы предлагаем всем предприятиям и предпринимателям заполнить предложенную анкету для консолидации предложений.





449
#коронавирус #бизнес

Еще в рубрике

Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?
#коронавирус
152
Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?

15.04.2020 16:52

Экономика
Возобновление работы предприятий возможно при условии жесткого санитарного контроля
#самоизоляция #коронавирус
105
Возобновление работы предприятий возможно при условии жесткого санитарного контроля

10.04.2020 16:00

Общество
Индекс кредитоспособности Липецкой области снизился
#рейтинг #индекс #кредит
5
Индекс кредитоспособности Липецкой области снизился

07.04.2020 08:05

Общество
14% липчан запаслись валютой
#спрос #валюта #падение рубля
22
14% липчан запаслись валютой

06.04.2020 08:08

Общество
Где, что и почем
#цены
50
Где, что и почем

02.04.2020 16:39

Экономика
Липецкая область продолжает гасить свой госдолг
#госдолг
15
Липецкая область продолжает гасить свой госдолг

23.03.2020 12:33

Экономика