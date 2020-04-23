Экономика
51 минуту назад
Липецкое отделение РСПП готовит предложения по поддержке бизнеса
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Всем предприятиям предлагается заполнить анкету и выработать общие предложения.
Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!
Сегодня, в непростых экономических условиях на фоне развития пандемии, практически все предприятия региона производственного и непроизводственного секторов столкнулись с резким снижением оборота, шоковой остановкой спроса. Многие прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, перечислять налоговые платежи и выплаты по кредитам.
Чтобы избежать социальной напряженности, выйти из пандемии на необходимом уровне конкурентоспособности, необходимо сохранить рабочие места – это главная задача экономики на сегодняшний день.
На уровне государства реализуются меры поддержки, направленные на разделение между бизнесом и властью фискальной, кредитной, зарплатной и социальной нагрузки.
Липецкое отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, как одно из крупнейших общественных объединений нашего региона, призывает объединить усилия и вместе выработать востребованные меры дополнительной поддержки, затрагивающие все пострадавшие отрасли экономики нашего региона. Мы предлагаем всем предприятиям и предпринимателям заполнить предложенную анкету для консолидации предложений.
Сегодня, в непростых экономических условиях на фоне развития пандемии, практически все предприятия региона производственного и непроизводственного секторов столкнулись с резким снижением оборота, шоковой остановкой спроса. Многие прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, перечислять налоговые платежи и выплаты по кредитам.
Чтобы избежать социальной напряженности, выйти из пандемии на необходимом уровне конкурентоспособности, необходимо сохранить рабочие места – это главная задача экономики на сегодняшний день.
На уровне государства реализуются меры поддержки, направленные на разделение между бизнесом и властью фискальной, кредитной, зарплатной и социальной нагрузки.
Липецкое отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, как одно из крупнейших общественных объединений нашего региона, призывает объединить усилия и вместе выработать востребованные меры дополнительной поддержки, затрагивающие все пострадавшие отрасли экономики нашего региона. Мы предлагаем всем предприятиям и предпринимателям заполнить предложенную анкету для консолидации предложений.
449