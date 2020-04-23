Тело пропавшей 64-летней липчанки найдено в озере

64-летняя Валентина Ушакова ушла из дома утром 22 апреля.



Сегодня днем на окраине Липецка одном из Силикатных озер нашли труп 64-летней жительницы улицы Фурманова Валентины Ушаковой.



Женщина пропала утром 22 апреля: она ушла из дома и перестала давать о себе знать. Поиском Валентины Ушаковой занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.



Сегодня во время прочесывания местности у поселка Силикатный поисковая партия нашла в одном из озер труп женщины. После того, как водолазы доставили тело на берег, в женщине узнали пропавшую пенсионерку.



При погибшей была сумка, которая проходила по ориентировке о розыске пенсионерки. Она была привязана к телу. Внешних признаков насильственной смерти на трупе нет. По предварительным данным, смерть пенсионерки наступила от утопления.



Проверку по факту смерти Валентины Ушаковой проводят следователи СУ СК России по Липецкой области. Рассматривается версия самоубийства.

