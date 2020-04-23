Новости в instagram
12 минут назад
Липецкая вечЁрка: карта очагов, ослабление режима и «жрать нечего»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 23 апреля.
Главная новость этого дня – ослабление режима самоизоляции. «Настало время для послабления режима самоизоляции. Можно, думаю, открыть непродовольственные магазины, но общепит будет по-прежнему закрыт. Спорт и прогулки на улице по-прежнему запрещены. Родители могут гулять с детьми, но массовые сборы людей где-либо запрещены. В любой момент мы должны быть готовы закрутить гайки обратно», сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Но он ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением. По-прежнему в силе остаются правила выхода из дома по цифровым пропускам в магазины, проезд на транспорте в масках.
Сегодня была опубликована карта очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области. Данные на карте обновляются ежедневно. Пока система работает в тестовом режиме, поэтому возможны расхождения с цифрами статистики, зато уже видно, в каких жилых домах нашли зараженных COVID-19.
Кстати, легких «надомных» больных коронавирусом в регионе - 78 человек. Как у них дела? Соседи им двери не поджигают? Оказалось, не поджигают. Продукты и товары первой необходимости им под двери приносят родственники или волонтеры, которые отрабатывают, в среднем, по 50 заявок в день.
Около сотни комментариев собрала новость про вымогателя «Жрать осталось дня на 2 и дальше денег нет». На записке - требование денег под угрозой испортить автомобиль и душещипательное признание автора. Дескать, на темные дела он идет не от скуки, а от безденежья.
Тем временем в департаменте образования администрации Липецка определились с датами окончания учебы в школах. Виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для первоклассников прозвучит 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат учебу 25 мая, а те, кто учится в 4-11 классах - 29 мая. Если эпидемиологическая обстановка в городе и в стране в целом стабилизируется, то последний звонок для липецких школьников прозвенит 30 мая, а выпускной пройдет в конце июня.
Сегодня была опубликована карта очагов коронавирусной инфекции в Липецкой области. Данные на карте обновляются ежедневно. Пока система работает в тестовом режиме, поэтому возможны расхождения с цифрами статистики, зато уже видно, в каких жилых домах нашли зараженных COVID-19.
Кстати, легких «надомных» больных коронавирусом в регионе - 78 человек. Как у них дела? Соседи им двери не поджигают? Оказалось, не поджигают. Продукты и товары первой необходимости им под двери приносят родственники или волонтеры, которые отрабатывают, в среднем, по 50 заявок в день.
Около сотни комментариев собрала новость про вымогателя «Жрать осталось дня на 2 и дальше денег нет». На записке - требование денег под угрозой испортить автомобиль и душещипательное признание автора. Дескать, на темные дела он идет не от скуки, а от безденежья.
Тем временем в департаменте образования администрации Липецка определились с датами окончания учебы в школах. Виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для первоклассников прозвучит 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат учебу 25 мая, а те, кто учится в 4-11 классах - 29 мая. Если эпидемиологическая обстановка в городе и в стране в целом стабилизируется, то последний звонок для липецких школьников прозвенит 30 мая, а выпускной пройдет в конце июня.
65 лет