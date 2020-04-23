Бизнес
13 минут назад
Европа Плюс: новый сезон – новые лица!
Радиостанция № 1 в России* презентует новые лица и предлагает своим слушателям провести весну в компании самых популярных артистов, чьи треки уже звучат в эфире.
Shawn Mendes, Dua Lipa, Ed Sheeran, Billie Eilish, Don Diablo и Мари Краймбрери — шесть топ-музыкантов, за которыми в социальных сетях следят сотни миллионов поклонников и чьи видеоклипы регулярно попадают в тренды YouTube благодаря огромному количеству просмотров, лайков и комментариев. Хиты именно этих исполнителей уверенно покоряют вершины мировых чартов, а их новинки становятся успешными с первой минуты релиза.
Директор эфира Европы Плюс Данил Литвинский:
«В этой имиджевой кампании мы собрали главных артистов сезона, бьющих все возможные рекорды популярности. Эти ребята задают тренды в шоу-бизнесе и напрямую выражают актуальную музыкальную вселенную Европы Плюс».
В рамках рекламной кампании радиостанция использует различные площадки для коммуникации, охватывающие максимально широкую аудиторию. Приоритетными промо-инструментами во время режима всеобщей самоизоляции стали федеральные телеканалы и digital-форматы. Поддерживающее размещение организовано в интернет- и глянцевых изданиях. Таким образом, новый имидж станции увидят более 46 млн человек.
Специально для своих слушателей Европа Плюс подготовила свежее фирменное эфирное оформление, а также визуально обновила сообщества станции в социальных сетях и сайт. Кроме того, на сайте запущена landing-page с подборками треков, видеоклипов и интересных фактов из жизни любимых артистов и кнопка online-вещания Европы Плюс Липецк!
Заходи на europaplus.ru , в списке городов выбирай Липецк, жми кнопку онлайн вещания и будь с нами, где бы ты ни находился!
Европа Плюс — радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс выбирают около 10,8 млн человек (16,8% населения), еженедельная аудитория составляет около 22,8 млн (35,6% населения)*, доля рынка по аудитории — 8,9%.
*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, возраст 12+, ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч).
Для лиц старше 12 лет(12+)
Shawn Mendes, Dua Lipa, Ed Sheeran, Billie Eilish, Don Diablo и Мари Краймбрери — шесть топ-музыкантов, за которыми в социальных сетях следят сотни миллионов поклонников и чьи видеоклипы регулярно попадают в тренды YouTube благодаря огромному количеству просмотров, лайков и комментариев. Хиты именно этих исполнителей уверенно покоряют вершины мировых чартов, а их новинки становятся успешными с первой минуты релиза.
Директор эфира Европы Плюс Данил Литвинский:
«В этой имиджевой кампании мы собрали главных артистов сезона, бьющих все возможные рекорды популярности. Эти ребята задают тренды в шоу-бизнесе и напрямую выражают актуальную музыкальную вселенную Европы Плюс».
В рамках рекламной кампании радиостанция использует различные площадки для коммуникации, охватывающие максимально широкую аудиторию. Приоритетными промо-инструментами во время режима всеобщей самоизоляции стали федеральные телеканалы и digital-форматы. Поддерживающее размещение организовано в интернет- и глянцевых изданиях. Таким образом, новый имидж станции увидят более 46 млн человек.
Специально для своих слушателей Европа Плюс подготовила свежее фирменное эфирное оформление, а также визуально обновила сообщества станции в социальных сетях и сайт. Кроме того, на сайте запущена landing-page с подборками треков, видеоклипов и интересных фактов из жизни любимых артистов и кнопка online-вещания Европы Плюс Липецк!
Заходи на europaplus.ru , в списке городов выбирай Липецк, жми кнопку онлайн вещания и будь с нами, где бы ты ни находился!
Европа Плюс — радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс выбирают около 10,8 млн человек (16,8% населения), еженедельная аудитория составляет около 22,8 млн (35,6% населения)*, доля рынка по аудитории — 8,9%.
*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, возраст 12+, ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч).
Для лиц старше 12 лет(12+)