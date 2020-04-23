58 минут назад
Дистанционное образование в Липецкой области сохранится до конца учебного года
Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции заявил курирующий сферу образования вице-губернатор Анатолий Якутин.
- Потом начнутся экзамены. Мы ждем приказа областного управления образования и науки по местам проведения ОГЭ для девятиклассников. Возможно, экзамены, как рекомендует Министерство просвещения России, пройдут в родных для учеников школах. Некоторые СМИ ввели читателей в заблуждение относительно того, что и ЕГЭ ученики 11-х классов тоже будут сдавать в своих школах. Это не так. Итоговая аттестация для выпускников пройдет как обычно - в разных школах, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
Родитель
ГостьЯ
Отец
Это надо признать
Родитель
Родитель
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Анна
Это кошмар
Гимназия64