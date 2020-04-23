Общество

58 минут назад

Дистанционное образование в Липецкой области сохранится до конца учебного года

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#дистанционное образование #самоизоляция
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Дистанционное образование в Липецкой области сохранится до конца учебного года

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции заявил курирующий сферу образования вице-губернатор Анатолий Якутин.

Напомним, что по данным департамента образования мэрии в липецких школах первоклассники закончат учебу 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат - 25 мая, а те, кто учится в 4-11 классах - 29 мая.

- Потом начнутся экзамены. Мы ждем приказа областного управления образования и науки по местам проведения ОГЭ для девятиклассников. Возможно, экзамены, как рекомендует Министерство просвещения России, пройдут в родных для учеников школах. Некоторые СМИ ввели читателей в заблуждение относительно того, что и ЕГЭ ученики 11-х классов тоже будут сдавать в своих школах. Это не так. Итоговая аттестация для выпускников пройдет как обычно - в разных школах, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
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#дистанционное образование #самоизоляция
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Комментарии (14)

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Родитель

1 минуту назад
Кошмар просто, а не учёба, учетеля деньги получают а родители нервы и тик, так же как и дети!
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ГостьЯ

5 минут назад
Отец, +++ я за
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Отец

6 минут назад
Есть юристы?? Куда написать чтобы отказаться от этого дистанционного обучения ?
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Это надо признать

11 минут назад
Дистанционное обучение провалилось
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Родитель

14 минут назад
А может продлим до июля, что уж там!!! Издевательство, дети сходят с ума,сидят целый день в компьютере, занимаются, а потом ещё до ночи учат уроки,при этом ещё и воздухом не дышат, заканчивайте учебный год, толка от дистанционного обучения ноль, о здоровье детей подумайте!!!
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Родитель

14 минут назад
А может продлим до июля, что уж там!!! Издевательство, дети сходят с ума,сидят целый день в компьютере, занимаются, а потом ещё до ночи учат уроки,при этом ещё и воздухом не дышат, заканчивайте учебный год, толка от дистанционного обучения ноль, о здоровье детей подумайте!!!
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Кот

14 минут назад
На дистанционном обучении дети тупеют, родители звереют!!!! Верните школу детям
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Анна

22 минуты назад
Кошмар. Как такое ребенку сказать. Он ждет школу. По его словам, там лучше, чем дома. А мы ведь надеялись...
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Это кошмар

29 минут назад
Врагу не пожелаешь дистанционного обучения!
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Гимназия64

33 минуты назад
Областные структуры рекомендовали не ставить двойки за дистанционное образование, а в нашей шаражной гимназии плевать хотели на департамент.
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