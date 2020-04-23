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В Москве пробуют лечить коронавирус гелием

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#эксперимент #коронавирус #лечение
В Москве пробуют лечить коронавирус гелием

Процедура похожа на посещение сауны.

В Москве проводят испытания новой методики лечения больных коронавирусом, сообщает ТВЦ.  Технология является экспериментальной. Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациенту не будет дискомфортно от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание и способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

- Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие, - пояснили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы, добавив, что гелий может предотвращать кислородное голодание и таким образом способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с COVID-19.

Произведенный в России аппарат для терапии с помощью гелия уже испытывают в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тестовом режиме. Как утверждают в департаменте здравоохранения, эта разработка уже вызвала интерес в 10 странах, в том числе в США и Франции, уточняет «Интерфакс».
207
#эксперимент #коронавирус #лечение

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