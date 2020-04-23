В S7 назвали сроки возобновления полетов зарубеж

Владелец компании Владислав Филев считает, что перелеты станут возможны не раньше, чем через год. Без господдержки участников отрасли ждет сокращение парка, но шансы уцелеть есть и у частных перевозчиков.





- Смысл мер, применяемых государством - растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии, - добавил он. - Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства.



По мнению Филева, пассажиропоток российских аэропортов сократится в два раза после окончания кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, уточняет



- По моему прогнозу, пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн пассажиров в год. Для сравнения - в 2012 году было перевезено 74 млн пассажиров. И тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется, - сказал он.



Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, напоминает Международное авиасообщение может восстановиться не ранее апреля 2021 года. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсант" - Смысл мер, применяемых государством - растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии, - добавил он. - Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства.По мнению Филева, пассажиропоток российских аэропортов сократится в два раза после окончания кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, уточняет ТАСС - По моему прогнозу, пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн пассажиров в год. Для сравнения - в 2012 году было перевезено 74 млн пассажиров. И тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется, - сказал он.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, напоминает РИА Новости . Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.