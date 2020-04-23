Родители привели в детские сады Липецка 67 малышей

В период самоизоляции число дежурных групп выросло до семи.

Сегодня в работающие в режимах дежурных групп пять муниципальных детских садов Липецка родители привели 67 малышей. Самих групп - семь.



Число таких групп как и количество посещающих их детей постепенно растет со времени объявления в областном центре режима самоизоляции. В начале апреля такие группы посещали от шести до десяти воспитанников.



Если возникла необходимость отвести в детский сад малыша, находившегося на самоизоляции, нужно заранее сообщить об этом воспитателю дошкольного учреждения, которое обычно посещает ребенок. Она поможет связаться с руководством ДОУ, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно по телефону 30-96-01 (приемная департамента образования администрации города Липецка).