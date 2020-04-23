В России

20 минут назад

Как правильно выбрать антисептик?

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#антисептик #коронавирус
Как правильно выбрать антисептик?

Санитарные врачи дали рекомендации потребителям.

Различные антисептики предназначены для борьбы с возбудителями разной природы, при покупке средствa необходимо обращать внимание на спектр его действия, а также процентное содержание спиртa, сообщает Роспотребнадзор.

Различные антисептики предназначены для борьбы с возбудителями разной этиологии. Так, средство с антибактериальным действием может не помочь в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, так как его эффективность в отношении вирусов не изучалась.

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Поэтому для борьбы с вирусами следует выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Информация о том, на какие возбудители действует средство, содержится в инструкции. Потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Поэтому лучше не торопиться. Оптимальное время - 30 секунд.В зависимости от состава может потребоваться разное количество средства для однократной обработки рук. Не забывайте про кожу между пальцами. В инструкциях к некоторым антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды, чтобы убить все вирусы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре обратили внимание, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта, уточняет РБК.
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#антисептик #коронавирус

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