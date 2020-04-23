В России
26 минут назад
Из-за ошибки медиков больница стала очагом заражения COVID-19
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В челябинском Златоусте зафиксировали всплеск заболеваемости.
В Челябинской области число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 57 человек, 44 из которых — это очаг в одном из корпусов горбольницы № 1 в Златоусте. Об этом сообщил в четверг, 23 апреля, губернатор Алексей Текслер.
— Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Роспотребнадзором проводится эпидрасследование, о результатах будет сообщено дополнительно. Взяты анализы у максимального количества людей, тем или иным образом контактировавших с больными, пациентами и сотрудниками больницы. Больничный корпус, ставший очагом, закрыт на карантин. По поручению губернатора министерство здравоохранения региона берет под внешние управление работу больницы. Разработан план по локализации очага. Дал поручение главе города провести полную дезинфекцию по месту нахождения больных и контактных лиц, — прокомментировал ситуацию челябинский губернатор Алексей Текслер.
По последним данным в Челябинской области подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом, 2 летальных исхода. 43 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, сообщает портал « 31ТВ».
— Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Роспотребнадзором проводится эпидрасследование, о результатах будет сообщено дополнительно. Взяты анализы у максимального количества людей, тем или иным образом контактировавших с больными, пациентами и сотрудниками больницы. Больничный корпус, ставший очагом, закрыт на карантин. По поручению губернатора министерство здравоохранения региона берет под внешние управление работу больницы. Разработан план по локализации очага. Дал поручение главе города провести полную дезинфекцию по месту нахождения больных и контактных лиц, — прокомментировал ситуацию челябинский губернатор Алексей Текслер.
По последним данным в Челябинской области подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом, 2 летальных исхода. 43 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, сообщает портал « 31ТВ».
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