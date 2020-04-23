Общество

26 минут назад

Ремонт улицы Баумана внесет изменения в схемы движения пригородных и междугородных автобусов

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#реконструкция Баумана
Ремонт улицы Баумана внесет изменения в схемы движения пригородных и междугородных автобусов

Реконструкция улицы Баумана начнется 1 мая

Как сообщает Управления дорог и транспорта Липецкой области, в связи с планируемым в ночь с 30 апреля на 1 мая закрытием движения транспорта по участку дороги  ул.Баумана для проведения работ по реконструкции дороги, временно будут изменены схемы движения автобусов пригородных и междугородных маршрутов Сокольского направления №№108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 236, 240, 567, 568, 572: при отправлении от автостанции автобусы будут следовать по ул.Пожарского, выезд на Р-119 «Орел-Тамбов» и далее по направлениям (Чаплыгинское, Добровское, Кривецкое, Плехановское, Ярлуковское);

В обратном направлении (к автостанции) — по Р-119 «Орел-Тамбов» до виадука в районе Цементного завода, разворот в обратном направлении, ул.Пожарского, ул.Ушинского, АС «Сокол»;

Для маршрутов, в схемах которых была остановка «Орловское шоссе», вводится остановка по требованию «ул.Доменщиков» при движении к автостанции «Сокол».

Автостанция «Сокол» будет работать в обычном  режиме.

Схема движения городских автобусов сокольского направления будет опубликована позже.

В ночь на 1 мая проезжая часть улицы Баумана закроется для движения транспорта и начнется реконструкция дороги.

Стало известно, что помимо реконструкции дорожного покрытия, обустройства пешеходных дорожек, на Баумана заменят газопровод.

 
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#реконструкция Баумана

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