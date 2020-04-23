Коронавирус
30 минут назад
Еще 25 случаев COVID-19 выявлены в Липецкой области
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25 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе за минувшие сутки.
- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 находятся на лечении.
- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 находятся на лечении.
8 1550
Корона
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