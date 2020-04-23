Коронавирус

30 минут назад

Еще 25 случаев COVID-19 выявлены в Липецкой области

8 1550
#коронавирус
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Еще 25 случаев COVID-19 выявлены в Липецкой области
25 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе за минувшие сутки. 

- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

Всего за время эпидемии в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 находятся на лечении.
8 1550
#коронавирус
1

Комментарии (8)

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Как гость
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Корона

5 минут назад
Это всё чушь собачья после того как несколько дней по 20 человек было теперь пишут каждый день больше на одного человека. Медикам уже давно дали распоряжение что если даже придёт человек с аллергией ему поставят кароновирус. Вот и вся статистика
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Гость 111

7 минут назад
Ну немного повысили а по стране жопа по больницам,куда смотрят а мы по домам сидим потом и без работы
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??

8 минут назад
Я, где вы видели сидящих дома? их единицы. все работают уже, машин полно, людей толпа, бабулек как разжигает после 5 вечера в магазин, в самый час пик. так что забили все на самоизоляцию
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Мы

14 минут назад
Значит нет обработки?! Или нас никто не проверяет, а медики проверяются и........... Мы все носим вирус короны как и герпеса!!!
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Мы

16 минут назад
По стране сводки:заражение в больницах десятками. Это там, где санитаров на высшем уровне и обработка!? Напрашивается
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Я

19 минут назад
Как хоть объявил Артамонов? Все дома сидят. Через форточку? Писать нужно о каждом, где и как заразился.
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Билли Кид

22 минуты назад
Все как в "цивилизованных странах")))
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Горожанин

23 минуты назад
У половины - артериальное давление, вторые - с весенней аллергией.
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