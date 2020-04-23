Общество

33 минуты назад

Летние каникулы для липецких школьников начнутся с 18 мая

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#коронавирус #школы
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Летние каникулы для липецких школьников начнутся с 18 мая

Но только для первоклашек. Ученики остальных классов закончат обучение позже.

В департаменте образования администрации Липецка определились с датами окончания учебы в школах.

Виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для первоклассников прозвучит 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат учебу 25 мая, а те, кто учится в 4-11 классах - 29 мая.

- Потом начнутся экзамены. Мы ждем приказа областного управления образования и науки по местам проведения ОГЭ для девятиклассников. Возможно, экзамены, как рекомендует Министерство просвещения России, пройдут в родных для учеников школах. Некоторые СМИ ввели читателей в заблуждение относительно того, что и ЕГЭ ученики 11-х классов тоже будут сдавать в своих школах. Это не так. Итоговая аттестация для выпускников пройдет как обычно - в разных школах, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
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#коронавирус #школы
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