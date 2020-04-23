В мире
33 минуты назад
В США прекратили прием мигрантов
Часть программы свернута до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
- Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы, - сказал Трамп на пресс-конференции.
Как отмечается в указе главы американской администрации, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения, указывает ТАСС. "Получившие на законных основаниях постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", - говорится в тексте.
Ограничения касаются лиц, которые на момент его подписания находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов (помимо визы - прим. ТАСС). "[Распоряжение] не распространяется на врачей, санитаров и других работников здравоохранения, [прибывших] для борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), их супругов и детей до 21 года (возраст совершеннолетия в США - прим. ТАСС). <...> Для прибывших по визе [инвестора], для супругов и детей до 21 года граждан США [нет ограничений], - отмечается в тексте. - Кроме того, [разрешается въезд для прибывающих по разрешению правоохранительных органов] для военнослужащих США и членов их семей, для въезжающих по специальной иммигрантской визе. <...> Для любого иностранца, въезд которого в интересах США".
Вместе с тем не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца.
- Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы, - сказал Трамп на пресс-конференции.
Как отмечается в указе главы американской администрации, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения, указывает ТАСС. "Получившие на законных основаниях постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", - говорится в тексте.
Ограничения касаются лиц, которые на момент его подписания находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов (помимо визы - прим. ТАСС). "[Распоряжение] не распространяется на врачей, санитаров и других работников здравоохранения, [прибывших] для борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), их супругов и детей до 21 года (возраст совершеннолетия в США - прим. ТАСС). <...> Для прибывших по визе [инвестора], для супругов и детей до 21 года граждан США [нет ограничений], - отмечается в тексте. - Кроме того, [разрешается въезд для прибывающих по разрешению правоохранительных органов] для военнослужащих США и членов их семей, для въезжающих по специальной иммигрантской визе. <...> Для любого иностранца, въезд которого в интересах США".
Вместе с тем не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца.