В мире

33 минуты назад

В США прекратили прием мигрантов

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#миграция #работа
В США прекратили прием мигрантов

Часть программы свернута до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

- Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы, - сказал Трамп на пресс-конференции.

Как отмечается в указе главы американской администрации, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения, указывает ТАСС. "Получившие на законных основаниях постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", - говорится в тексте.

Ограничения касаются лиц, которые на момент его подписания находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов (помимо визы - прим. ТАСС). "[Распоряжение] не распространяется на врачей, санитаров и других работников здравоохранения, [прибывших] для борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), их супругов и детей до 21 года (возраст совершеннолетия в США - прим. ТАСС). <...> Для прибывших по визе [инвестора], для супругов и детей до 21 года граждан США [нет ограничений], - отмечается в тексте. - Кроме того, [разрешается въезд для прибывающих по разрешению правоохранительных органов] для военнослужащих США и членов их семей, для въезжающих по специальной иммигрантской визе. <...> Для любого иностранца, въезд которого в интересах США".

Вместе с тем не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца.
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#миграция #работа

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