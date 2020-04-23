В России
39 минут назад
Россияне готовятся туго затянуть пояса
Респонденты опроса рассказали, что будут сокращать расходы на большинство товаров.
Масштабы текущего кризиса на потребительском рынке, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, могут оказаться значительнее, чем предполагалось. Исследование отношения потребителей к кризису, сложившемуся на фоне пандемии COVID-19, провели BCG совместно с холдингом «Ромир».Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян, пишет «Коммерсант».
В исследовании участвовало порядка 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве. Россияне в свете распространения коронавируса готовятся сокращать свои траты: рост расходов ожидается только в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи, отмечает РИА Новости. Больше всего, как показало исследование, сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). В исследовании отмечается, что больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга. Сократить доходы планируют все возрастные группы, причем в большей степени «миллениалы».
На ближайшие полгода треть опрошенных отказались от приобретения мебели и бытовой техники, хотя планировали эти покупки. Почти половина не будут тратиться на новый автомобиль, в основном из-за нежелания брать кредиты, отмечают «Известия». Больше половины россиян объясняют такую экономию тем, что большую часть времени проводят дома и тратить деньги им просто некуда, еще 14% ожидаемым уменьшением доходов в следующем месяце и 8% опасением роста цен. Причем, москвичи гораздо серьезнее настроены ограничить свои траты, чем жители регионов.
По оценкам аналитиков, в ближайшие шесть месяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где экономить готовятся 16%. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом, прогнозируя закрытие части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до трех лет.
Авторы исследования добавляют, что россияне в течение следующих шести месяцев планируют тратить меньше во всех каналах продаж, но наихудшие перспективы - у торговых центров и заведений уличной торговли. В Москве единственным каналом, где, как ожидается, произойдет рост расходов, может стать онлайн-торговля.
В исследовании участвовало порядка 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве. Россияне в свете распространения коронавируса готовятся сокращать свои траты: рост расходов ожидается только в нескольких сферах, например, коммунальных услугах и услугах связи, отмечает РИА Новости. Больше всего, как показало исследование, сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). В исследовании отмечается, что больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга. Сократить доходы планируют все возрастные группы, причем в большей степени «миллениалы».
На ближайшие полгода треть опрошенных отказались от приобретения мебели и бытовой техники, хотя планировали эти покупки. Почти половина не будут тратиться на новый автомобиль, в основном из-за нежелания брать кредиты, отмечают «Известия». Больше половины россиян объясняют такую экономию тем, что большую часть времени проводят дома и тратить деньги им просто некуда, еще 14% ожидаемым уменьшением доходов в следующем месяце и 8% опасением роста цен. Причем, москвичи гораздо серьезнее настроены ограничить свои траты, чем жители регионов.
По оценкам аналитиков, в ближайшие шесть месяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где экономить готовятся 16%. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом, прогнозируя закрытие части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до трех лет.
Авторы исследования добавляют, что россияне в течение следующих шести месяцев планируют тратить меньше во всех каналах продаж, но наихудшие перспективы - у торговых центров и заведений уличной торговли. В Москве единственным каналом, где, как ожидается, произойдет рост расходов, может стать онлайн-торговля.