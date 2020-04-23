В России

49 минут назад

В правила покупки билетов на поезд внесены изменения

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#поезд #билет #транспорт
В правила покупки билетов на поезд внесены изменения

РЖД теперь просит пассажиров указывать контактные данные на случай изменений в расписании.

При покупке билета пассажиры должны будут указывать контактную информацию, сообщает РЖД. Соответствующие изменения были внесены приказом Минтрансом в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Начиная с четверга, 23 апреля, при покупке ж/д билетов в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" россиянам придется указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления. С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет.

Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, отмечает компания, отмечает «Интерфакс».

Ранее из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован, напоминает РИА Новости. При этом в компании поясняли, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.
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#поезд #билет #транспорт

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