В России
54 минуты назад
Центробанк раскритиковал активность министра
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Администрация регулятора просит сдержать Глазьева.
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Ранее он предложил в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ввести налог на валютообменные операции c целью ограничить вывоз капитала за рубеж. ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, пишет «Коммерсант».
На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами, напоминают «Ведомости». Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, а правительство его предложения не поддерживало.
Обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», передал собеседник «Интерфакса» цитату из письма. Регулятор предложил министерству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.
До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере, что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и "никоим образом не отражает позицию администрации президента".
На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами, напоминают «Ведомости». Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, а правительство его предложения не поддерживало.
Обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», передал собеседник «Интерфакса» цитату из письма. Регулятор предложил министерству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.
До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере, что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и "никоим образом не отражает позицию администрации президента".
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