В 21 регионе России внедрят систему цифровых пропусков

Систему с QR-кодами, которую уже отработали в Московской области, внедрят в 21 регионе страны. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной России.





- По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков, — говорится в сообщении Минкомсвязи.



Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков, отмечает



Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», уточняет



Со следующей недели планируют начать внедрение этого решения в 14 регионах Сибири, Поволжья, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, соответствующие заявки подали власти регионов. В первую очередь к федеральной платформе дополнительно подключатся семь регионов ЦФО - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.- По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков, — говорится в сообщении Минкомсвязи.Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков, отмечает ТАСС . После верификации заявки формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на их e-mail.Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», уточняет РБК . Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.Со следующей недели планируют начать внедрение этого решения в 14 регионах Сибири, Поволжья, Дальнего Востока, Северного Кавказа.