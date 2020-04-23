Общество

10 минут назад

Индекс самоизоляции в Липецке перестал падать

2 297
#индекс #самоизоляция #сидимдома
Индекс самоизоляции в Липецке перестал падать

И остановился на верхней границе красной зоны.

Сервис «Яндекса» оценивает самоизоляцию в Липецке в среду, 22 апреля, в 2,8 балла. Таким образом, индекс соблюдения режима самоизоляции в Липецке не снизился по сравнению со вторником. В тоже время, он находится на верней границе красной зоны и означает, что на улице очень много людей. Многолюдно на липецких улицах было вчера с 10 до 16 часов.

А вот в Ельце индекс начал расти: во вторник его значение равнялось 2,9 баллам, вчера увеличилось до 3 баллов. Но в понедельник индекс был еще выше – 3,2 балла.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
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#индекс #самоизоляция #сидимдома

Комментарии (2)

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60+

1 минуту назад
Да просто кто мог свалили на дачи и в деревни .
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Жить стало лучше, стало веселей !.

3 минуты назад
Шея стала тоньше, но зато длинней, Мощный рывок получить индустрия Ритуальных услуг !.
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