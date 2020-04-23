Индекс самоизоляции в Липецке перестал падать

И остановился на верхней границе красной зоны.

Сервис «Яндекса» оценивает самоизоляцию в Липецке в среду, 22 апреля, в 2,8 балла. Таким образом, индекс соблюдения режима самоизоляции в Липецке не снизился по сравнению со вторником. В тоже время, он находится на верней границе красной зоны и означает, что на улице очень много людей. Многолюдно на липецких улицах было вчера с 10 до 16 часов.А вот в Ельце индекс начал расти: во вторник его значение равнялось 2,9 баллам, вчера увеличилось до 3 баллов. Но в понедельник индекс был еще выше – 3,2 балла.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.