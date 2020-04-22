Общество
сегодня, 20:00
Реконструкция проспекта Победы: продолжается обновление коммунальных сетей
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Подрядные организации продолжают второй этап реконструкции проспекта Победы.
К площади Победы уже подошла траншея, в которой будет лежать газовая труба.
Сейчас рабочие спаивают будущий провод.
Тем временем на фоне заградительных барьеров рабочие приступили к преображению площади Победы к 9 мая. Здесь должны расцвести две георгиевских ленты, которые будут как бы опоясывать стелу.
Дорожники, как и обещали ранее, приступили к укладке бордюрного камня, который ограничит проезжую часть.
Бордюры укладывают от площади Победы до перекрестка с улицей Юных Натуралистов.
Продолжается обустройство сетей.
Участок проспекта от Юных Натуралистов до улицы Депутатской по большей части продолжает служить складом для шлака и песка по четной стороне, по нечетной стороне к концу подходят работы по расширению проезжей части.
Далее от перекрестка с улицей Депутатской до перекрестка с улицей Механизаторов по четной стороне проспекта завершается засыпка траншеи, в которой проложили канализацию. Затем рабочие проходят поверхность грунта с виброплитой и трамбуют основание.
Деревья, за которые так боролись местные жители, служат сегодня столбами импровизированного забора.
От перекрестка с улицей Механизаторов до площади Кольцевой работают сетевики.
Труба холодного водоснабжения ЛГЭК лежит в траншее.
Через дорогу уже засыпают трубы отопления «Квадры». Рабочие разобрали опалубку теплового узла - здесь новый трубопровод подключат к старым сетям.
На площади Кольцевой сварщики работают на теплосети.
Сейчас рабочие спаивают будущий провод.
Тем временем на фоне заградительных барьеров рабочие приступили к преображению площади Победы к 9 мая. Здесь должны расцвести две георгиевских ленты, которые будут как бы опоясывать стелу.
Дорожники, как и обещали ранее, приступили к укладке бордюрного камня, который ограничит проезжую часть.
Бордюры укладывают от площади Победы до перекрестка с улицей Юных Натуралистов.
Продолжается обустройство сетей.
Участок проспекта от Юных Натуралистов до улицы Депутатской по большей части продолжает служить складом для шлака и песка по четной стороне, по нечетной стороне к концу подходят работы по расширению проезжей части.
Далее от перекрестка с улицей Депутатской до перекрестка с улицей Механизаторов по четной стороне проспекта завершается засыпка траншеи, в которой проложили канализацию. Затем рабочие проходят поверхность грунта с виброплитой и трамбуют основание.
Деревья, за которые так боролись местные жители, служат сегодня столбами импровизированного забора.
От перекрестка с улицей Механизаторов до площади Кольцевой работают сетевики.
Труба холодного водоснабжения ЛГЭК лежит в траншее.
Через дорогу уже засыпают трубы отопления «Квадры». Рабочие разобрали опалубку теплового узла - здесь новый трубопровод подключат к старым сетям.
На площади Кольцевой сварщики работают на теплосети.
9 791
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