Реконструкция проспекта Победы: продолжается обновление коммунальных сетей

Подрядные организации продолжают второй этап реконструкции проспекта Победы.

К площади Победы уже подошла траншея, в которой будет лежать газовая труба.Сейчас рабочие спаивают будущий провод.Тем временем на фоне заградительных барьеров рабочие приступили к преображению площади Победы к 9 мая. Здесь должны расцвести две георгиевских ленты, которые будут как бы опоясывать стелу.Дорожники, как и обещали ранее, приступили к укладке бордюрного камня, который ограничит проезжую часть.Бордюры укладывают от площади Победы до перекрестка с улицей Юных Натуралистов.Продолжается обустройство сетей.Участок проспекта от Юных Натуралистов до улицы Депутатской по большей части продолжает служить складом для шлака и песка по четной стороне, по нечетной стороне к концу подходят работы по расширению проезжей части.Далее от перекрестка с улицей Депутатской до перекрестка с улицей Механизаторов по четной стороне проспекта завершается засыпка траншеи, в которой проложили канализацию. Затем рабочие проходят поверхность грунта с виброплитой и трамбуют основание.Деревья, за которые так боролись местные жители, служат сегодня столбами импровизированного забора.От перекрестка с улицей Механизаторов до площади Кольцевой работают сетевики.Труба холодного водоснабжения ЛГЭК лежит в траншее.Через дорогу уже засыпают трубы отопления «Квадры». Рабочие разобрали опалубку теплового узла - здесь новый трубопровод подключат к старым сетям.На площади Кольцевой сварщики работают на теплосети.