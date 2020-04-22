Общество

сегодня, 20:00

Реконструкция проспекта Победы: продолжается обновление коммунальных сетей

9 791
#проспект Победы
Реконструкция проспекта Победы: продолжается обновление коммунальных сетей

Подрядные организации продолжают второй этап реконструкции проспекта Победы.

К площади Победы уже подошла траншея, в которой будет лежать газовая труба.

_MG_8842.jpg

_MG_8847.jpg

Сейчас рабочие спаивают будущий провод. 

_MG_8845.jpg

Тем временем на фоне заградительных барьеров рабочие приступили к преображению площади Победы к 9 мая. Здесь должны расцвести две георгиевских ленты, которые будут как бы опоясывать стелу. 

_MG_8851.jpg

_MG_8868.jpg

Дорожники, как и обещали ранее, приступили к укладке бордюрного камня, который ограничит проезжую часть.

_MG_8869.jpg

_MG_8872.jpg

Бордюры укладывают от площади Победы до перекрестка с улицей Юных Натуралистов.

_MG_8856.jpg

_MG_8854.jpg

_MG_8852.jpg

Продолжается обустройство сетей. 

_MG_8877.jpg

Участок проспекта от Юных Натуралистов до улицы Депутатской по большей части продолжает служить складом для шлака и песка по четной стороне, по нечетной стороне к концу подходят работы по расширению проезжей части.

_MG_8879.jpg

_MG_8881.jpg

Далее от перекрестка с улицей Депутатской до перекрестка с улицей Механизаторов по четной стороне проспекта завершается засыпка траншеи, в которой проложили канализацию. Затем рабочие проходят поверхность грунта с виброплитой и трамбуют основание. 

_MG_8883.jpg

_MG_8889.jpg

_MG_8892.jpg

_MG_8897.jpg

Деревья, за которые так боролись местные жители, служат сегодня столбами импровизированного забора.

_MG_8901.jpg

От перекрестка с улицей Механизаторов до площади Кольцевой работают сетевики.

_MG_8900.jpg

Труба холодного водоснабжения ЛГЭК лежит в траншее.

_MG_8904.jpg

Через дорогу уже засыпают трубы отопления «Квадры». Рабочие разобрали опалубку теплового узла - здесь новый трубопровод подключат к старым сетям.

_MG_8906.jpg

На площади Кольцевой сварщики работают на теплосети.
9 791
#проспект Победы

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

1 минуту назад
Ленин жив!
ответить

МЫ

6 минут назад
СНиП, ни какого контроля исполнения скрытых работ со стороны заказчика не производится, т.к. Заказчик не знает, что так можно. В лицепске даже сыпучие мат-лы транспортируют не укрыв кузов и всем пох. ПРОСОСЕТ
ответить

МЫ

18 минут назад
я, развел тут демократию. Команда газы была для всех
ответить

Рождённый ползать

37 минут назад
Дорога, уважаемые строители-дорожники, это многослойная конструкция, в которой важно качество каждого элемента. А на обратную засыпку траншей вся страна чихает. И потом провалы в дорогах. Бог вам в помощь, мозги в голову и умение в руки!
ответить

Сталин

39 минут назад
Да куда теперь спешить то,пробок и так нету,как и народу.К н.г. сделают и хорошо и лучше бы ул.Баумана занялись поскорее и закончили поскорее,т.к.летом люди поедут за город,на дачу ,как я например,а объезжать там очень проблематично,улицы дублёра я не вижу
ответить

Рождённый ползать

43 минуты назад
- Шухрат, сколько песок толщина сыпать для каток? - Вах, Джамшут, прораб спросить нада. Василич, какой толщина песок сыпать? - А хрен его знает! Сыпьте как всегда. - Шухрат, давай полметра или метр? - Давай. Через год: - Козлы, как дороги строят?! Колея уже через год...
ответить

СНиП

46 минут назад
Даже на фото с бордюром виден брак и нарушение строительных норм и правил. Опалубка при обкладке бордюр бетоном не устраивается. А за техникой безопасности кто нибудь вообще следит? Вместо нормативной грузоподъемной техники используется экскаватор, рабочие при работе с техникой без средств защиты (касок), траншеи вырыты без намёка на откосы. При такой технике безопасности нужно ждать несчастных случаев. А куда смотрят службы заказчика? Или всё куплено? А, Уваркина?
ответить

Липчанин

50 минут назад
Да кому это теперь нужно?Не о реконструкциях сейчас нужно думать!
ответить

Влад

сегодня, 20:23
Молодцы спасибо
ответить

Еще в рубрике

«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 23 апреля
#программа передач
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 23 апреля

сегодня, 20:00

Общество
«Нексия» на 19-м микрорайоне совсем развалилась, но её не признают брошенной (ФОТО)
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
19
«Нексия» на 19-м микрорайоне совсем развалилась, но её не признают брошенной (ФОТО)

сегодня, 17:12

Общество
Самоизолировавшегося кота сняли с дерева
#сняли с дерева #кот
28
Самоизолировавшегося кота сняли с дерева

сегодня, 16:16

Общество
Строительство образовательных учреждений в городе идет по плану
#строительство
15
Строительство образовательных учреждений в городе идет по плану

сегодня, 15:09

Общество
При реконструкции улицы Баумана заменят газопровод
#реконструкция Баумана
12
При реконструкции улицы Баумана заменят газопровод

сегодня, 14:04

Общество
Ученики 9-х классов будут сдавать ОГЭ в своих школах
#Экзамены #ОГЭ #выпускники
31
Ученики 9-х классов будут сдавать ОГЭ в своих школах

сегодня, 14:02

Общество