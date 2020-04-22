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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: хроники коронавируса, похититель кофе и продажа пропусков
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 22 апреля.
В центре внимания читателей остаются сообщения, связанные с COVID-19. За минувшие сутки подтвердилось инфицирование 24 человек коронавирусом. Липецк по-прежнему лидирует по числу заболевших COVID-19. По данным областного оперштаба, большинство из этих заболевших липчане - 17 человек, в Ельце заболели два человека, в Данковском районе - три, по одному в Грязинском и Добринском районах. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.
Между прочим, больше всего отзывов читатели сегодня оставили под новостью об индексе самоизоляции в Липецке. Он снова падает. С начала недели индекс самоизоляции в Липецке идет вниз. В понедельник он равнялся 2,9 балла, во вторник упал до 2,8. Вчера, 21 апреля, на улицах Липецка, по оценке сервиса, крайне многолюдно было с 9 до 16 часов.
Не менее активно липчане комментировали происшествия. В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе. Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три банки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». "Девятка" скрылась во дворах соседних домов.
70-летнего старика избили рядом с его домом. Днем 18 апреля он вышел встретить дочь и остался на улице подышать воздухом. Потом вернулся домой весь в крови. Из-за травмы, он не помнит обстоятельства нападения. Родственники избитого старика просят откликнуться свидетелей происшествия.
Можно смело вывести за грань добра и зла преступную деятельность местного бизнесмена. В отношении 30-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ («Подделка и сбыт официального документа») . Обвиняемый изготовил и попытался продать бланки пропусков для свободного перемещения по территории Липецка и Липецкой области. Гражданина не интересовало, больны или нет COVID-19 его потенциальные клиенты. Он заботился только об улучшении своего материального положения
Между прочим, больше всего отзывов читатели сегодня оставили под новостью об индексе самоизоляции в Липецке. Он снова падает. С начала недели индекс самоизоляции в Липецке идет вниз. В понедельник он равнялся 2,9 балла, во вторник упал до 2,8. Вчера, 21 апреля, на улицах Липецка, по оценке сервиса, крайне многолюдно было с 9 до 16 часов.
Не менее активно липчане комментировали происшествия. В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе. Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три банки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». "Девятка" скрылась во дворах соседних домов.
70-летнего старика избили рядом с его домом. Днем 18 апреля он вышел встретить дочь и остался на улице подышать воздухом. Потом вернулся домой весь в крови. Из-за травмы, он не помнит обстоятельства нападения. Родственники избитого старика просят откликнуться свидетелей происшествия.
Можно смело вывести за грань добра и зла преступную деятельность местного бизнесмена. В отношении 30-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ («Подделка и сбыт официального документа») . Обвиняемый изготовил и попытался продать бланки пропусков для свободного перемещения по территории Липецка и Липецкой области. Гражданина не интересовало, больны или нет COVID-19 его потенциальные клиенты. Он заботился только об улучшении своего материального положения
1097