Фунгицид с молекулой СОЛАТЕНОЛ

Новейшие технологии в области фунгицидных обработок колосовых предлагает компания «Сингента».

В современном сельскохозяйственном производстве России на первый план выходят технологии, которые позволяют минимизировать выход техники в поля, снизить нагрузки химических препаратов на экосистемы, а также планировать этапы защиты зерновых культур по календарю. Компания «Сингента» предлагает обратить внимание на новый фунгицид ЭЛАТУС® РИА, который поможет запланировать обработку по календарю и сократить выход опрыскивателя на поле.

Зеленые и здоровые посевы

ЭЛАТУС® РИА создан для продолжительной защиты посевов пшеницы и ячменя. Более 40 дней после обработки, а в некоторых случаях и до 50, посевы колосовых остаются здоровыми и зелеными. ЭЛАТУС® РИА содержит инновационное действующее вещество СОЛАТЕНОЛ®, которое обладает не только высокой эффективностью против всех основных возбудителей болезней зерновых, но и длительным профилактическим действием: споры грибов, попадающие на обработанные растения, погибают до момента заражения.







СОЛАТЕНОЛ® обладает еще одним не менее важным свойством — мощнейшим физиологическим и иммунизирующим действием на растения. Он обеспечивает более длительный и выраженный озеленяющий эффект, чем стробилуринсодержащие фунгициды, особенно в условиях последующего после обработки культуры абиотического стресса.

ЭЛАТУС® РИА создан для обработки сформированного листового аппарата растения, оптимальное время для его применения — фаза флаг-листа колосовых. Его по достоинству оценят интенсивные хозяйства, нацеленные на получение высоких урожаев пшеницы и пивоваренного ячменя, с потенциалом посевов выше 45 ц/га, где данный фунгицид обеспечит наибольшую рентабельность.

ЭЛАТУС® РИА рекомендуется применять профилактически: верхние два листа колосовых должны быть абсолютно чистыми от симптомов болезней, на третьем листе допускается не более 5-10% заболеваний.

Когда применять?

Рассмотрим четыре возможных сценария применения данного фунгицида:

1. На интенсивных и высокоурожайных сортах озимой пшеницы, таких как Таня, Гром, Скипетр, Юка, Адель, Васса, Алексеич, Дуплет и др., а также интенсивных сортах пивоваренного ячменя. В посевах с двукратной фунгицидной защитой зерновых культур рекомендуем применить

ЭЛАТУС® РИА в фазу флаг-листа культуры.

2. Посевы зерновых, где применялся препарат для обработки семян ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, при прохладной или жаркой сухой весне оптимальны для применения ЭЛАТУС® РИА в фазу конца трубкования — начала выхода флагового листа, который заменит собой две обработки триазолами и позволит максимально реализовать потенциал урожая.

3. В полях колосовых с однократной фунгицидной обработкой при отсутствии массовых заболеваний в фазу кущения — трубкования ЭЛАТУС® РИА рекомендуется в фазу флаг-листа — начала колошения.

4. Если посевы колосовых находятся в зонах риска развития фузариоза колоса, необходимо применить на зерновых ЭЛАТУС® РИА в фазу середины — конца трубкования, а перед началом цветения культуры обработать посевы фунгицидом МАГНЕЛЛО®.

Предлагаем попробовать новинку «Сингенты» на полях озимой пшеницы и пивоваренного ячменя в текущем сезоне, протестировать инновационную молекулу и присоединиться к клубу профессионалов в области защиты растений!







https://www.syngenta.ru/node/1666/crops-cereals/20200421-how-new-fungicides-reduce-work-time-in-fiel...



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