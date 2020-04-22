Общество

сегодня, 17:12

«Нексия» на 19-м микрорайоне совсем развалилась, но её не признают брошенной (ФОТО)

11 964
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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«Нексия» на 19-м микрорайоне совсем развалилась, но её не признают брошенной (ФОТО)

Машина используется, то как снежная горка, то как пугало, то как куча мусора.

О брошенном автомобиле «Деу Нексия» на проезде Сержанта Кувшинова мы писали ещё в прошлом году. Полуразвалившаяся машина пугала своим видом – разбитые стёкла, спущенные колеса, раскрытая горловина бензобака.

Однако реакция властей не последовала – машина стоит на прежнем месте, до сих пор, перезимовав и превратившись в ещё более жалкое зрелище.

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Как рассказал GOROD48 местный житель, пошёл уже 3-й год, как авто стоит без присмотра. Раньше на нем был номер с 36-м регионом (Воронежская область), но его давно выломали. Не заперта на замок и передняя дверь – местная детвора иногда этим пользуется, забираясь внутрь.

- Позапрошлой снежной зимой она превратилась в горку – с неё даже скатывались вниз, а осенью и весной вокруг скапливаются листья и хлам, как в большой мусорной куче. Помогите привлечь внимание к этому несчастному автомобилю, чтобы его, наконец, убрали подальше от наших домов! – Негодует читатель.

Напомним, что за брошенными автомобилями следят администрации округов Липецке: сначала они должны попытаться найти владельца, а если это не удаётся и машину признают бесхозной, то ее эвакуируют.

11 964
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
2

Комментарии (11)

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Валетов

3 минуты назад
Бре дика
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Валетов

3 минуты назад
Это Бр ёжика закрыли , и он теперь ИК-3 пишет.
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Алкан с ЛТЗ

5 минут назад
Я бы забрал себе...
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Антимэйсон

15 минут назад
1 февраля был день рождения Ельцина . Смотрю на него и меня накрывает волна оргазма.Даже сильнее чем на день рождения Новодворской. Это благодать. Ура, господа!
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Ник нейм

35 минут назад
Почему новость о жене больного короновирусом удалили???
ответить

Клоун Клёпа

43 минуты назад
А кому она мешает ,всё равно все дома сидят
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Аноним

46 минут назад
На 11-м микрорайоне полным-полно таких брошенных тачек, приходите и забирайте любую понравившуюся вам тачку!
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К ней все вопросы.

58 минут назад
Заместитель главы администрации города Липецка Пономарёва Галина Анатольевна
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Шардак

58 минут назад
Мля, да под критерии "без присмотра", "ржавеет", "пугает своим видом" попадают половина дворовых корыт!
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Одни координаторы

58 минут назад
Заместитель главы администрации города Липецка Рассматривает вопросы территориального управления, внутренней политики, кадровой работы и муниципальной службы. Имеет право подписи от имени администрации города Липецка писем. Координирует работу: - управления внутренней политики администрации города Липецка; - управления муниципальной службы и кадровой работы администрации города Липецка; - управления Левобережным округом администрации города Липецка; - управления Правобережным округом администрации города Липецка; - управления Советским округом администрации города Липецка; - управления Октябрьским округом администрации города Липецка;
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