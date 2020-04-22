«Нексия» на 19-м микрорайоне совсем развалилась, но её не признают брошенной (ФОТО)

Машина используется, то как снежная горка, то как пугало, то как куча мусора.

О брошенном автомобиле «Деу Нексия» на проезде Сержанта Кувшинова мы писали ещё в прошлом году. Полуразвалившаяся машина пугала своим видом – разбитые стёкла, спущенные колеса, раскрытая горловина бензобака.

Однако реакция властей не последовала – машина стоит на прежнем месте, до сих пор, перезимовав и превратившись в ещё более жалкое зрелище.





Как рассказал GOROD48 местный житель, пошёл уже 3-й год, как авто стоит без присмотра. Раньше на нем был номер с 36-м регионом (Воронежская область), но его давно выломали. Не заперта на замок и передняя дверь – местная детвора иногда этим пользуется, забираясь внутрь.

- Позапрошлой снежной зимой она превратилась в горку – с неё даже скатывались вниз, а осенью и весной вокруг скапливаются листья и хлам, как в большой мусорной куче. Помогите привлечь внимание к этому несчастному автомобилю, чтобы его, наконец, убрали подальше от наших домов! – Негодует читатель.

Напомним, что за брошенными автомобилями следят администрации округов Липецке: сначала они должны попытаться найти владельца, а если это не удаётся и машину признают бесхозной, то ее эвакуируют.