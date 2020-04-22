Самоизолировавшегося кота сняли с дерева

Животное четыре дня просидело на дереве. Сегодня кота спасли благодаря действиям двух липчанок.

Четыре дня на дереве во дворе жилого дома по улице Титова просидел кот. Как рассказывают жильцы дома, кота пытались спугнуть, подтолкнуть разными предметами, но он только забирался выше по стволу.Сегодня две женщины не выдержали и решили — кота надо спасать. После нескольких звонков по объявлениям нашелся водитель автолестницы, который согласился помочь им за две тысячи рублей.В спасательную операцию вмешался житель соседнего дома Виктор. Мужчина взял лестницу у владельца голубятни и залез на дерево, схватил кота за загривок и отправил на землю. Внизу кота ждали с кормом — за четыре дня он жутко проголодался.- Шел мимо, попросили, помог, - кратко рассказал предысторию своего участия в операции по спасению Виктор. - Всегда помогаю животным.