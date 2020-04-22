Общество

46 минут назад

Самоизолировавшегося кота сняли с дерева

8 607
#сняли с дерева #кот
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Самоизолировавшегося кота сняли с дерева

Животное четыре дня просидело на дереве. Сегодня кота спасли благодаря действиям двух липчанок.

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Четыре дня на дереве во дворе жилого дома по улице Титова просидел кот. Как рассказывают жильцы дома, кота пытались спугнуть, подтолкнуть разными предметами, но он только забирался выше по стволу.

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Сегодня две женщины не выдержали и решили — кота надо спасать. После нескольких звонков по объявлениям нашелся водитель автолестницы, который согласился помочь им за две тысячи рублей.

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В спасательную операцию вмешался житель соседнего дома Виктор. Мужчина взял лестницу у владельца голубятни и залез на дерево, схватил кота за загривок и отправил на землю. Внизу кота ждали с кормом — за четыре дня он жутко проголодался.

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- Шел мимо, попросили, помог, - кратко рассказал предысторию своего участия в операции по спасению Виктор. - Всегда помогаю животным.

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8 607
#сняли с дерева #кот
3

Комментарии (6)

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Увася

15 минут назад
Респект и важение неравнодушным людям
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60+

20 минут назад
Мы скоро как этот кот все кто на стены кто на деревья полежим от такой жизни при этой власти .
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Animal planet

23 минуты назад
Молодцы,а мы недавно спасая кота с уровня 4-5 этажа звонили в МЧС,но нам ответили что не выезжают на котов.Деньги собрали и вызвали вышку. Кота спасли.
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Гражданин

33 минуты назад
Как же хорошо, что в нашем городе есть столь неравнодушные и добрые люди! Спасибо, что вы есть!
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А

34 минуты назад
Не мог нормально снять? Надо бросить с такой высоты!
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КотЭ

37 минут назад
Мужик,спасибо тебе.
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