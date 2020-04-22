Общество

21 минуту назад

Строительство образовательных учреждений в городе идет по плану

2 233
#строительство
Строительство образовательных учреждений в городе идет по плану

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Липецке продолжается строительство детских садов и школ. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, учреждения дошкольного образования появятся в развивающихся районах - «Звездный», «Победа» и «Европейский». Каждое примет по 350 малышей. Это 14 групп. В детских садах будут собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого здания порядка 165 миллионов рублей. Это средства городского, регионального и федерального бюджетов.

Детсад в микрорайоне «Победа» возводит ООО «Липецксантехмонтаж-1». Здесь ведутся работы по кирпичной кладке третьего этажа и парапетов, монтажу оконных блоков двух первых этажей, монтажу внутренних инженерных систем.
 
В микрорайонах «Звездный» и «Европейский» основной этап строительства завершен, идет внутренняя отделка помещений садиков. На первом здании работают специалисты ООО «Капиталстрой», в микрорайоне «Европейский» - подрядная организация ООО «Стройотдел».
 
Также в «Европейском» возводят школу. Под строительство отведена площадь в 23 тысячи квадратных метров. Новое трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. В школе будет бассейн, а также тренажёрный зал, под который отведут помещение в цокольном этаже здания. Муниципальный контракт на сумму более 563 миллионов рублей заключен с ООО «Липецксантехмонтаж-1». В настоящее время работы ведутся в подвальном помещении: идёт устройство бетонных полов, монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен.

Продолжается строительство школы на Манеже.
 
Сегодня здание готово на 90 процентов, начались отделочные работы В школе уже смонтировано отопление, вентиляция, завершается монтаж системы дымоудаления. Скоро в некоторые кабинеты начнут завозить парты и стулья. Кроме учебных классов, здесь разместится тир, библиотека, два спортивных зала. Также на территории будет бассейн. На его строительство в ближайшее время объявят торги.

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#строительство

Комментарии (2)

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Продолжается строительство школы на Манеже.

10 минут назад
На его строительство в ближайшее время объявят торги. ЭТО КАК ?
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за последний месяц

11 минут назад
Хоть одна положительная новость....
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