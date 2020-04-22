Строительство образовательных учреждений в городе идет по плану

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Липецке продолжается строительство детских садов и школ.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, учреждения дошкольного образования появятся в развивающихся районах - «Звездный», «Победа» и «Европейский». Каждое примет по 350 малышей. Это 14 групп. В детских садах будут собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого здания порядка 165 миллионов рублей. Это средства городского, регионального и федерального бюджетов.



Детсад в микрорайоне «Победа» возводит ООО «Липецксантехмонтаж-1». Здесь ведутся работы по кирпичной кладке третьего этажа и парапетов, монтажу оконных блоков двух первых этажей, монтажу внутренних инженерных систем.



В микрорайонах «Звездный» и «Европейский» основной этап строительства завершен, идет внутренняя отделка помещений садиков. На первом здании работают специалисты ООО «Капиталстрой», в микрорайоне «Европейский» - подрядная организация ООО «Стройотдел».



Также в «Европейском» возводят школу. Под строительство отведена площадь в 23 тысячи квадратных метров. Новое трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. В школе будет бассейн, а также тренажёрный зал, под который отведут помещение в цокольном этаже здания. Муниципальный контракт на сумму более 563 миллионов рублей заключен с ООО «Липецксантехмонтаж-1». В настоящее время работы ведутся в подвальном помещении: идёт устройство бетонных полов, монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен.



Продолжается строительство школы на Манеже.



Сегодня здание готово на 90 процентов, начались отделочные работы В школе уже смонтировано отопление, вентиляция, завершается монтаж системы дымоудаления. Скоро в некоторые кабинеты начнут завозить парты и стулья. Кроме учебных классов, здесь разместится тир, библиотека, два спортивных зала. Также на территории будет бассейн. На его строительство в ближайшее время объявят торги.



