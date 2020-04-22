За услуги ресурсоснабжающих организаций можно заплатить дистанционно

Для этого созданы мобильные приложения и работают дистанционные сервисы

АО «ЛГЭК» с 16.03.2020 временно приостановило очное обслуживание населения и проведение проверок состояния индивидуальных приборов учета воды в квартирах граждан.

Обратиться в ЛГЭК возможно следующими способами: Через личный кабинет клиента на официальном сайте компании (для новых пользователей необходима регистрация). https://www.lgek.ru/users/home/ ; Через сайт компании, с правой стороны сайта переход по кнопке «Направить обращение в ЛГЭК». https://www.lgek.ru/requests/add/ ; Через электронные сообщения на электронные адреса компании: для физических лиц по жилым помещениям ipu@lgek.ru; По телефонной связи: для физических лиц по жилым помещениям 23-66-77.

Также ЛГЭК принимает оплату предоставленных жкх-услуг онлайн: на сайте ЛГЭК по кнопке «Оплата онлайн» https://www.lgek.ru/payments/add/ ; в личном кабинете клиента https://www.lgek.ru/users/home/ во вкладке взаиморасчеты внизу страницы переход по ссылке «Оплатить»; через мобильное приложение Вашего банка; через терминалы и банкоматы банков, с помощью QR-кода. Для оплаты просто отсканируйте данный код мобильным телефоном.

ПАО «Квадра» также рекомендует клиентам использовать дистанционные сервисы для внесения платежей за тепло и горячую воду. Оплатить услуги без комиссии можно через Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru или в мобильном приложении , а также используя онлайн-сервисы банков.

Помимо этого, в период самоизоляции Почта России принимает платежи за тепло и горячую воду на дому с использованием мобильного платежного кассового терминала. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить в ближайшее отделение почтовой связи и сделать заявку.



Также в компании напоминают, что в период с 20 по 25 апреля клиентам необходимо передать показания индивидуальных приборов учета в компанию. Сделать это можно при оплате через терминалы или интернет-сервисы банков, в Личном кабинете lkk.quadra.ru или в мобильном приложении , а также используя систему голосового приема, позвонив по многоканальному телефону (4742) 28-66-10 (после дозвона абоненту нужно нажать цифру «1»). Автоматическая голосовая система работает круглосуточно в дни приема показаний.





