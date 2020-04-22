Общество

сегодня, 14:11

За услуги ресурсоснабжающих организаций можно заплатить дистанционно

11 1107
#ЖКХ #оплата #услуги
1
За услуги ресурсоснабжающих организаций можно заплатить дистанционно

Для этого созданы мобильные приложения и работают дистанционные сервисы

АО «ЛГЭК» с 16.03.2020 временно приостановило очное обслуживание населения и проведение проверок состояния индивидуальных приборов учета воды в квартирах граждан.

Обратиться в ЛГЭК возможно следующими способами: Через личный кабинет клиента на официальном сайте компании (для новых пользователей необходима регистрация). https://www.lgek.ru/users/home/ ;   Через сайт компании, с правой стороны сайта переход по кнопке «Направить обращение в ЛГЭК». https://www.lgek.ru/requests/add/ ;   Через электронные сообщения на электронные адреса компании: для физических лиц по жилым помещениям ipu@lgek.ru; По телефонной связи: для физических лиц по жилым помещениям 23-66-77.

Также ЛГЭК принимает оплату предоставленных жкх-услуг онлайн: на сайте ЛГЭК по кнопке «Оплата онлайн» https://www.lgek.ru/payments/add/ ; в личном кабинете клиента https://www.lgek.ru/users/home/ во вкладке взаиморасчеты внизу страницы переход по ссылке «Оплатить»; через мобильное приложение Вашего банка; через терминалы и банкоматы банков, с помощью QR-кода. Для оплаты просто отсканируйте данный код мобильным телефоном.

ПАО «Квадра» также рекомендует клиентам использовать дистанционные сервисы для внесения платежей за тепло и горячую воду. Оплатить услуги без комиссии можно через Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru или в мобильном приложении, а также используя онлайн-сервисы банков.

Помимо этого, в период самоизоляции Почта России принимает платежи за тепло и горячую воду на дому с использованием мобильного платежного кассового терминала. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо  позвонить в ближайшее отделение почтовой связи и сделать заявку.

Также в компании напоминают, что в период с 20 по 25 апреля клиентам необходимо передать показания индивидуальных приборов учета в компанию. Сделать это можно при оплате через терминалы или интернет-сервисы банков, в Личном кабинете  lkk.quadra.ru или в  мобильном приложении, а также используя систему голосового приема, позвонив по многоканальному телефону (4742) 28-66-10 (после дозвона абоненту нужно нажать цифру «1»). Автоматическая голосовая система работает круглосуточно в дни приема показаний.


11 1107
#ЖКХ #оплата #услуги
1

Комментарии (11)

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Ч

13 минут назад
Многие реплики нравятся , молодцы и , точка .
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Ч

14 минут назад
Люди давно платят при помощи терминалов и персональных компьютеров .Разве это не дистанционно ?
ответить

Дед

14 минут назад
Напишу указ и отправлю!
ответить

Хохохо

20 минут назад
Можно и козу на возу. Потерпят
ответить

Можно фотографиями !

22 минуты назад
Томми, Среднего пальца кисти любой руки !.
ответить

Томми

23 минуты назад
Оплатить-то можно. Другой вопрос - чем оплатить?
ответить

Я платить не буду

30 минут назад
Мне нечем
ответить

Самое главное как всегда не сообщили

56 минут назад
Как всегда самое главное они забыли сообщить людям. Что в связи с пандемией правительство запретило начислять пени за долги по жкх и отключать за не уплату , а значит до 1 января 2021 г можно не платить жкх.
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Квадра

сегодня, 14:25
Пашет во всю, а всех посадили, неплатите им пусть прочувствуют какого это остаться без денег и работы
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ЭХ РАЗГУЛЯЙ

сегодня, 14:24
ОБРАДОВАЛИ. ЕСЛИ БЫ СКАЗАЛИ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО - ЭТО ДРУГОЕ ДЕЛО .
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