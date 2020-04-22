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сегодня, 14:02

Ученики 9-х классов будут сдавать ОГЭ в своих школах

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#Экзамены #ОГЭ #выпускники
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Ученики 9-х классов будут сдавать ОГЭ в своих школах

Основной этап испытаний надеются начать с 8 июня.

Липецкие выпускники 9-х классов в этом году будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в своих школах.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, соответствующий приказ для всех школ РФ подписан в Министерстве просвещения.

Эта мера связана с тяжёлой санитарно-эпидемиологической ситуацией и является вынужденной. Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля, если позволит ситуация с коронавирусом. Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Отдельно отмечается, что все вышесказанное относится к экзаменам в 9 классах, и не затрагивает в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ.

Фото pda.iarex.ru

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#Экзамены #ОГЭ #выпускники
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Комментарии (4)

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Мама

1 минуту назад
Действительно, стоит вернуться к социалистической системе образования, которая была лучшей в мире. И ОГЭ в этом году стоит отменить и прекратить дистанционное обучение - потерянное зрение детям никто не вернет.
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Бубнов

22 минуты назад
Лишь бы ЕГЭ не перенесли, дети готовились, к репетиторам ходили, нельзя так издеваться над детьми
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Ч

24 минуты назад
Быть может следует вернуться к социалистической системе образования и не заниматься дуристикой ? Признать провальной эту систему и , точка .
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Provides

сегодня, 14:22
Не будет в этом году огэ, девятиклассникам вместо огэ выставят отметку по средней. Расслабтесь.
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