Ученики 9-х классов будут сдавать ОГЭ в своих школах

Основной этап испытаний надеются начать с 8 июня.

Липецкие выпускники 9-х классов в этом году будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в своих школах.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, соответствующий приказ для всех школ РФ подписан в Министерстве просвещения.

Эта мера связана с тяжёлой санитарно-эпидемиологической ситуацией и является вынужденной. Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля, если позволит ситуация с коронавирусом. Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Отдельно отмечается, что все вышесказанное относится к экзаменам в 9 классах, и не затрагивает в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ.

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