Общество
сегодня, 14:04
При реконструкции улицы Баумана заменят газопровод
4 743
Газопровод начнут менять сразу после снятия дорожного покрытия
Как сообщал GOROD48, в ночь на 1 мая проезжая часть улицы Баумана закроется для движения транспорта и начнется реконструкция дороги.
Стало известно, что помимо реконструкции дорожного покрытия, обустройства пешеходных дорожек, на Баумана заменят газопровод.
- Расширение дороги на ул. Баумана будет сопровождаться перекладкой газовых сетей. Всего предстоит переложить два газопровода - высокого и низкого давление на двухкилометровом участке дороги, начиная от пересечения ул. Баумана с ул. Пожарского до переулка Космического. Стоит отметить, что газовые сети здесь были проложены еще в 60-х годах, когда газификация региона только начиналась. Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ пришел в Добровский и Чаплыгинский районы, сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова. - Поскольку в результате расширения дорожного полотна газовые коммуникации на данном участке окажутся под проезжей частью, было принято решение использовать специальные бесшовные трубы повышенной прочности, которые предстоит уложить на глубину не менее полутора метров. Работы по замене газопроводов начнутся сразу же после снятия дорожного полотна и будут осуществляться без отключения потребителей. После окончания работ будет произведена переврезка в обновленные сети порядка 120 частных домовладений, школы №41 и предприятий мелкорозничной торговли.
Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Липецк» потребителям газа за переподключение платить не придется и без газа в процессе работ улица также не останется.
Стало известно, что помимо реконструкции дорожного покрытия, обустройства пешеходных дорожек, на Баумана заменят газопровод.
- Расширение дороги на ул. Баумана будет сопровождаться перекладкой газовых сетей. Всего предстоит переложить два газопровода - высокого и низкого давление на двухкилометровом участке дороги, начиная от пересечения ул. Баумана с ул. Пожарского до переулка Космического. Стоит отметить, что газовые сети здесь были проложены еще в 60-х годах, когда газификация региона только начиналась. Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ пришел в Добровский и Чаплыгинский районы, сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова. - Поскольку в результате расширения дорожного полотна газовые коммуникации на данном участке окажутся под проезжей частью, было принято решение использовать специальные бесшовные трубы повышенной прочности, которые предстоит уложить на глубину не менее полутора метров. Работы по замене газопроводов начнутся сразу же после снятия дорожного полотна и будут осуществляться без отключения потребителей. После окончания работ будет произведена переврезка в обновленные сети порядка 120 частных домовладений, школы №41 и предприятий мелкорозничной торговли.
Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Липецк» потребителям газа за переподключение платить не придется и без газа в процессе работ улица также не останется.
4 743
Вентиль
Нардеп
!!!
Вентиль