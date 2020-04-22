Общество

сегодня, 14:04

При реконструкции улицы Баумана заменят газопровод

4 743
#реконструкция Баумана
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При реконструкции улицы Баумана заменят газопровод

Газопровод начнут менять сразу после снятия дорожного покрытия

Как сообщал GOROD48, в ночь на 1 мая проезжая часть улицы Баумана закроется для движения транспорта и начнется реконструкция дороги.

Стало известно, что помимо реконструкции дорожного покрытия, обустройства пешеходных дорожек, на Баумана заменят газопровод.

- Расширение дороги на ул. Баумана будет сопровождаться перекладкой газовых сетей. Всего предстоит переложить два газопровода - высокого и низкого давление на двухкилометровом участке дороги, начиная от пересечения ул. Баумана с ул. Пожарского до переулка Космического.  Стоит отметить, что газовые сети здесь были проложены еще в 60-х годах, когда газификация региона только начиналась.  Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ пришел в Добровский и Чаплыгинский районы, сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова.  - Поскольку в результате расширения дорожного полотна газовые коммуникации на данном участке окажутся под проезжей частью,  было принято решение использовать  специальные бесшовные трубы повышенной прочности, которые предстоит уложить  на глубину не менее полутора метров.  Работы по замене газопроводов начнутся сразу же после снятия дорожного полотна и будут осуществляться без отключения потребителей. После окончания работ будет произведена переврезка в обновленные сети порядка 120  частных домовладений, школы №41 и предприятий мелкорозничной торговли. 

Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Липецк» потребителям газа за переподключение платить не придется и без газа в процессе работ улица также не останется. 

4 743
#реконструкция Баумана
1

Комментарии (4)

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Вентиль

1 минуту назад
Я диман краси чков отсосу к любого на сселках за строй двором! Звоните 89103543434
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Нардеп

8 минут назад
Риторический вопрос а газопровод пройдет ближе к домам или..................... а то после это перекладки ГАЗОПРОВОДА многие постройки окажутся в охранной зоне газопровода! ГЕНИАЛЬНО!!!!!
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!!!

41 минуту назад
А как же транспорт будет ходить №324 будет ходить до Чаплыг Шоссе :?
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Вентиль

сегодня, 14:12
Это тоже хорошо
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