Происшествия
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В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе
С места преступления он скрылся на автомобиле.
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Вечером 21 апреля из супермаркета на улице Московской юноша похитил три банки кофе и скрылся на автомобиле.
Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три баки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». Цвет машины оказался примечательным ярко-синий. Девятка скрылась во дворах соседних домов. Путешествие по 19-му микрорайону сняли камеры видеонаблюдения.
- Заявление хищении трех банок кофе зарегистрировано в отделе полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Личность подозреваемого в преступления устанавливается.
Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три баки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». Цвет машины оказался примечательным ярко-синий. Девятка скрылась во дворах соседних домов. Путешествие по 19-му микрорайону сняли камеры видеонаблюдения.
- Заявление хищении трех банок кофе зарегистрировано в отделе полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Личность подозреваемого в преступления устанавливается.
В России- беда ,мрак, ужас !.
России- нет как государства!
Вот Путин россиянину ничем не помог !
Анна Иоановна
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Рад
Гость
ХМЕЛЬниченко
как коммуняки пытали русский народ
Сергей