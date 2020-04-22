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В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе

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#грабеж #кофе
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В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе

С места преступления он скрылся на автомобиле.

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Вечером 21 апреля из супермаркета на улице Московской юноша похитил три банки кофе и скрылся на автомобиле.

Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три баки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». Цвет машины оказался примечательным  ярко-синий. Девятка скрылась во дворах соседних домов. Путешествие по 19-му микрорайону сняли камеры видеонаблюдения.

- Заявление  хищении трех банок кофе зарегистрировано в отделе полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Личность подозреваемого в преступления устанавливается.
33 2240
#грабеж #кофе
2

Комментарии (33)

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В России- беда ,мрак, ужас !.

2 минуты назад
Но у Путина есть наметки по голосованию конституции !, Ну ты ,Вова, и сука !.
ответить

России- нет как государства!

5 минут назад
ХМЕЛЬниченко, Ровно, как и нет, денег россии , Есть бумажкиф Путинки Катюшки !. Можно платить а можно нет ,как Попандопалки!.
ответить

Вот Путин россиянину ничем не помог !

7 минут назад
Анна Иоановна, Ну я ,как настоящий россиянин, всегда помогу Путину !, Когда его будут вешать ,я обязательно выбью из-под него табуреточку !.
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Анна Иоановна

11 минут назад
Доллар поднялся, рубль упал, нефть подешевела. Скоро так хлеб воровать будут.
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2

11 минут назад
Да преступление века .. вот какие в липецке новости важные . Учитесь н т в и другие каналы.
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Рад

12 минут назад
Впёрли Мейсону, за твой ник, это я ему впер.
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Гость

13 минут назад
Конченный, такое синее говно наверное единственное в городе! Поймать этого опущенного черта не составит труда!
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ХМЕЛЬниченко

13 минут назад
Ничего он не не похитил, просто деньги забыл отдать....
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как коммуняки пытали русский народ

15 минут назад
надо взять ДНК и пробить по базам данных, еще обратиться к экстрасенсам
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Сергей

15 минут назад
Еще немного самоизоляции «с сохранением заработной платы» и хлеб воровать будут!
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