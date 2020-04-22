В Липецке разыскивают похитителя трех банок кофе

С места преступления он скрылся на автомобиле.

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Вечером 21 апреля из супермаркета на улице Московской юноша похитил три банки кофе и скрылся на автомобиле.



Сотрудники магазина увидели как юноша лет 20 схватил три баки кофе и бросился бежать. На выходе его ждал «ВАЗ-2109». Цвет машины оказался примечательным ярко-синий. Девятка скрылась во дворах соседних домов. Путешествие по 19-му микрорайону сняли камеры видеонаблюдения.



- Заявление хищении трех банок кофе зарегистрировано в отделе полиции №2, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Личность подозреваемого в преступления устанавливается.

