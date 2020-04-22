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На прошлой неделе в Липецкой области выявлен всего один случай гриппа
Снижается и количество перенесших ОРВИ.
В Липецкой области продолжают отмечать снижения уровня заболевания ОРВИ и гриппом. По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю (13-19.04) показатель заболеваемости составил 25,2 человека на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 16 %. Неделю назад медики тоже отмечали снижение заболеваемости.
В цифрах это выглядит так: 2 284 случая ОРВИ и всего один случай гриппа за семь дней.
В среднем показатель заболеваемости ниже эпидпорога почти вдвое – на 48 %. Госпитализированы 54 человека (1,9%), что не превышает средних сезонных значений.
Фото astrakhanfm.ru
Mikl
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