Общество

сегодня, 12:21

На прошлой неделе в Липецкой области выявлен всего один случай гриппа

13 1685
#Грипп #ОРВИ
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На прошлой неделе в Липецкой области выявлен всего один случай гриппа

Снижается и количество перенесших ОРВИ.

В Липецкой области продолжают отмечать снижения уровня заболевания ОРВИ и гриппом. По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю (13-19.04) показатель заболеваемости составил 25,2 человека на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 16 %. Неделю назад медики тоже отмечали снижение заболеваемости.

В цифрах это выглядит так: 2 284 случая ОРВИ и всего один случай гриппа за семь дней.

В среднем показатель заболеваемости ниже эпидпорога почти вдвое – на 48 %. Госпитализированы 54 человека (1,9%), что не превышает средних сезонных значений.

Фото astrakhanfm.ru


13 1685
#Грипп #ОРВИ
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Комментарии (13)

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Mikl

10 минут назад
Учитывая по стране большое количество заболевших короновирусом медицинского персонала, делается простой вывод о неквалифицированном персонале, что видно проводят какие то курсы недельные , а поступает видно по телевизору сложнейшая аппаратура, на которую надо учиться в институте и меть технический персонал обслуживающий эту технику.
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данковчанин

23 минуты назад
А куда ж грипп делся?... Видоизменился, а может быть испугался заразы китайской?...
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Житель

35 минут назад
А врачи могут определить, орви грипп или свиной грипп . У нас естьОРЗ
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Неравнодушный

48 минут назад
Самое смешное!На кой нужны коды? Выписал больной разрешение на поездки и вперед. Тест по телефону!супер! Главное для бестолковых— штрафы и налоги, вот основное,а не короновирус.
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Че́рная сметана

сегодня, 12:49
Пришло время бросить пить и начинать бухать...
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Смех плохой !

сегодня, 12:46
Чёрная сметана, А Путин- то и вправду дурак !.
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Че́рная сметана

сегодня, 12:44
Два полицейских над трупом: - Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!
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Ты !

сегодня, 12:42
Чёрная сметана, И личный враг Путина !, Собираешься дожить до пенсии !.
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Че́рная сметана

сегодня, 12:41
Утром проснулся: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно. Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса....
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Путин

сегодня, 12:41
Всем срочно по шконкам , Сидеть смирно и не бздеть !, По шконкам , сказал !.
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