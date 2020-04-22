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9 минут назад

В метро Москвы началась автоматическая проверка пропусков

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#пропуск #метро #коронавирус
В метро Москвы началась автоматическая проверка пропусков

Скоплений пассажиров не зафиксировано.

С начала работы автоматизированном системы контроля пропусков в московском метро скоплений людей не обнаружено. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса. Чтобы совершить поездку на наземном общественном транспорте, теперь необходимо иметь карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальную карту москвича или жителя Подмосковья, уточняет ТАСС.

Автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте заработал в Московском регионе со среды, 15 апреля. Пропускной режим, направленный на профилактику распространения коронавируса, введен указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов, напоминают «Известия». Мэр Москвы Сергей Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором.
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#пропуск #метро #коронавирус

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