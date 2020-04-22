Не покладая рук: только за минувшие сутки на коронавирус обследованы 536 жителей области

Общее количество лабораторных исследований уже приближается к 12-ти тысячам.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на вчерашний день на наличие инфекции COVID-19 обследованы уже 11 740 человек.

Количество исследований растет: по данным ведомства, только за минувшие сутки анализы сдали 536 пациентов.

Исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и 3-х государственных лабораторий медицинских организаций.

Напомним, что за период пандемии в регионе выявлено 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека признаны выздоровевшими, два человека умерли.



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