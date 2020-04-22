70-летнего старика избили рядом с его домом: родственники ищут свидетелей нападения

Нападавший подъехал к дому на машине.

18 апреля в Липецке у дома №27 на проспекте 60 лет СССР избили 70-летнего мужчину. Из-за травм пенсионер ничего не помнит о нападении.



- Днем 18 апреля он вышел встретить дочь и остался на улице подышать воздухом, - рассказали GOROD48 родственники пенсионера. - Потом вернулся домой весь в крови. Из-за травмы, он не помнит обстоятельства нападения. Мы обошли соседей и узнали, что около 15.50 к подъезду подъехал автомобиль, из него вышел мужчина, который и нанес удары.



Единственная камера наблюдения установлена в доме напротив, но происшествие на ее записи рассмотреть невозможно - слишком большое расстояние. Однако в момент избиения рядом с подъездом находились прохожие. Родственники избитого старика просят откликнуться свидетелей происшествия и позвонить по телефону 8-900-593-65-10.

