Происшествия

сегодня, 11:01

70-летнего старика избили рядом с его домом: родственники ищут свидетелей нападения

20 3438
#нападение #
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70-летнего старика избили рядом с его домом: родственники ищут свидетелей нападения

Нападавший подъехал к дому на машине.

18 апреля в Липецке у дома №27 на проспекте 60 лет СССР избили 70-летнего мужчину. Из-за травм пенсионер ничего не помнит о нападении.

- Днем 18 апреля он вышел встретить дочь и остался на улице подышать воздухом, - рассказали GOROD48 родственники пенсионера. - Потом вернулся домой весь в крови. Из-за травмы, он не помнит обстоятельства нападения. Мы обошли соседей и узнали, что около 15.50 к подъезду подъехал автомобиль, из него вышел мужчина, который и нанес удары. 

Единственная камера наблюдения установлена в доме напротив, но происшествие на ее записи рассмотреть невозможно - слишком большое расстояние. Однако в момент избиения рядом с подъездом находились прохожие. Родственники избитого старика просят откликнуться свидетелей происшествия и позвонить по телефону 8-900-593-65-10.
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#нападение #
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Комментарии (20)

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молодой тупняк

1 минуту назад
Светлана, это аморально, но приблизительный сценарий я описал, на практике так и происходит!
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7777777

2 минуты назад
Фольклор от города: а как там его старуха, а почему добры молодцы змея подколодного не наказали
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Слон

4 минуты назад
молодой тупняк, Легко хочешь отделаться. Я лет 25 назад чуть не сел за изнасилование, отбив девку у насильников. Ну не было никого рядом кроме меня на момент когда менты подоспели. А этой пьяной потаскухе по моему вообще кайф сломал. Кричала она для соблюдения регламента. Отмазался тогда не по закону. Помогли.
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молодой тупняк

5 минут назад
Светлана, а если у меня в руках была дубина, то я преднамеренно собирался нанести физические побои, а значит речь не может идти о самообороне вообще.
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молодой тупняк

7 минут назад
Светлана, да я знаю, и мимо не смогу пройти в такой ситуации, только статья будет не превышение самообороны, я не обороняюсь, а нападаю, а подходить и помогать я буду наверняка, с дубиной или оторванной металлической мусорной корзиной, обычно же такие дегенераты физически крепкие и я не собираюсь с ними на равных тягаться чтоб по нелепой случайности не попасть на тот свет. Так вот, огрею я его дубиной и он ноги протянет, а по факту и закону я не оборонялся, по закону прокурор скажет что я совершил нападение с тупым предметом и убийство из-за, того что мне показалось что кто-то кричит и зовёт на помощь, жертвой может оказаться возлюбленная дегенерата, и она не признает что я её от смерти спас, да если даже и признает, то я должен нападавшему стихи Пушкину сначала почитать, и вот если ему стихи не понравятся и он пырнёт меня ножом, а я с ножом в боку, огрею его дубиной и он умрёт, то может быть прокурор и скажет что была самооборона, но вряд ли, так как у меня в руках была дубина.
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Пароваркина

11 минут назад
Это мы его, а что он режим самоизоляции нарушает.
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ёпт

26 минут назад
Что-то не договаривают... Просто так не избивают, видно не простой дедок. Даже публикация здесь тому подтверждение. Травмы то какие-то есть или только фингал поставили?
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Светлана

28 минут назад
молодой тупняк, Что делать, говоришь? Подойти, и заступиться... За провышение самообороны дают всего лишь пару лет, а не 15, а при хорошем адвокоте, вообще, условный срок...
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молодой тупняк

37 минут назад
Светлана, а что делать?! Вот когда кричат "убивают", что для меня будет лучше подойти и проломить череп убийце и при этом самому сесть в тюрьму лет на 15, ну или пройти дальше и продолжать жить своей жизнью, как вы думаете как мне лучше поступить? Вот если бы был закон чтоб поощряли граждан за спасение здоровья и жизни граждан, в отличии от меня который бы безвозмездно это делал, людей спасали бы и безразличные люди к происходящему, просто из-за денег! Но нет у нас закон на стороне уголовников, честный человек у нас обычное бесправное Ч м О!
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Ну блин

38 минут назад
Ну посмотрите с других камер как заезжал или выезжал на этой машине. Можно же найти!!!!
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