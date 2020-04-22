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Супружеская пара заживо сгорела в своем доме

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#пожар
Супружеская пара заживо сгорела в своем доме

Трагедия произошла в Волгоградской области.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера 21 апреля в 17.35. В хуторе Сарычевском на улице Зеленой огнем был охвачен жилой дом. Там горел частный дом размером 10х15 метров на улице Зеленой. На тушение пожара у сотрудников 62-й пожарно-спасательной части ушло почти два часа.

В доме сгорели двое, сообщает издание V1. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что пожар унес жизни двух человек— 55-летнего мужчины и его 56-летней супруги.

— Тела погибших были обнаружены поздно вечером, — рассказала изданию старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. — По словам соседей, супружеская пара была на хорошем счету в селе, ни в чем асоциальном замечены не были. Предполагаемая причина возгорания — сбой в работе зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов — погибший мужчина поставил его на веранде дома на зарядку.
337
#пожар

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