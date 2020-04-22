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Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили
Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских. В частности, им предоставят право на вскрытие автомобиля, на оцепление жилых домов, на ограждение мест проведения массовых мероприятий.
- вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Если вскрытие произошло в отсутствие владельца, то его оповестят в течение 24 часов. Сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях;
- обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, место проведения публичных массовых мероприятий. Сотрудники полиции также смогут «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов»;
- проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов и «участков местности». В границах оцепления полиция может проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств;
- применять оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию, как установлено в действующем законе, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
В апреле 2019 года стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в сильном наркотическом и алкогольном опьянении не только в медицинские организации, но и в вытрезвители, если они есть в городе, напоминает «Лента». Патрульным предлагается дать право увозить в вытрезвители и больницы людей, которые не в состоянии «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» из-за сильного опьянения. Это же право распространяется на случаи, когда нетрезвые граждане представляют опасность, находясь в одном помещении с другими людьми.