В России

8 минут назад

До 2021 года разрешено не поверять счетчики ЖКУ

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#счетчик #поверка #ЖКУ #ЖКХ
До 2021 года разрешено не поверять счетчики ЖКУ

В соответствии с постановлением правительства, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени до 1 января 2021 года.

Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, сообщает Росстандарт. Это решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета, уточняет РИА Новости.

- Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности, — подчеркивает Росстандарт.

Ранее эксперты отрасли ЖКХ предсказали увеличение расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги в период самоизоляции на 30%, напоминают «Известия».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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#счетчик #поверка #ЖКУ #ЖКХ

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