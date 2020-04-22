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12 минут назад
ФСБ предотвратила теракт в школе
Злоумышленник готовил покушение в Тюменской области.
Жителя Тюменской области 2001 года рождения задержали за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным регионального управления СК, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле совершить вооруженное нападение на школу, уточняет "Интерфакс".
У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. ФСБ отмечает, что показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление. По предварительной версии следствия, молодой человек планировал совершить массовое убийство в одном из учебных заведений региона в апреле 2020 года.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".
У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. ФСБ отмечает, что показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление. По предварительной версии следствия, молодой человек планировал совершить массовое убийство в одном из учебных заведений региона в апреле 2020 года.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".