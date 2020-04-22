Коронавирус

15 минут назад

В Липецкой области выявлены еще 24 заболевших коронавирусной инфекцией

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#коронавирус
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В Липецкой области выявлены еще 24 заболевших коронавирусной инфекцией

С начала эпидемии заболели уже 213 липчан.

За минувшие сутки подтвердилось инфицирование 24 человек коронавирусом. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.

В настоящее время заболевшие получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Пациенты с лёгкой формой COVID-19 лечатся на дому, лица с клиническими симптомами коронавирусной инфекции получают лечение в стационарах. 

Всего за время эпидемии в регионе выявлено 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.
2 816
#коронавирус
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Комментарии (2)

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4 минуты назад
Ну хоть не 20, завтра наверное будет 22. Опять откуда больные неизвестно, область вроде не два двора.
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Рома

5 минут назад
Брехня
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