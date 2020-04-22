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20 минут назад

Назван максимально вероятный путь заражения коронавирусом

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#коронавирус #исследование #заражение
Назван максимально вероятный путь заражения коронавирусом

Практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.

Ученые исследовали способность SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя. Согласно их выводам, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане, пишут «Известия». Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. К такому выводу пришли вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии.

Заражение возможно, если, например, заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Однако такой способ не очень распространен, уточняет РИА Новости. Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует том, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

Ранее в апреле главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико заявил, что коронавирус на воздухе в большинстве случаев погибает за полчаса, максимум — за три часа. Поэтому он не может перемещаться по воздуху и вызывать массовое заражение людей. Брико пояснил, что вирус передают друг другу люди, напоминает РБК.
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#коронавирус #исследование #заражение

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