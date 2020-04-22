В России
36 минут назад
Россияне запасаются солью
В магазин фиксируют повышенный спрос на этот товар.
Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. Для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа, который коснулся всех продуктов с длительным сроком хранения. Но, предупреждают эксперты, быстро увеличить отгрузки соли сложно, а поставщики могут воспользоваться ростом спроса для поднятия цен, пишет «Коммерсант».
Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз". Мощности российских производителей соли способны удовлетворить возросший спрос на 100%, а если спрос увеличится, то они смогут еще увеличить производство, заверили в союзе, пишет «Интерфакс».
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», напомнили, что большая часть соли добывается в Сибири и на Урале. Это означает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки продукта сложно.
Нынешний всплеск спроса уже второй на российском рынке, первый отмечался в период покупательского ажиотажа в марте 2020 г., обусловленного распространением коронавируса. Тогда, по подсчетам X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза, напоминают «Ведомости». По данным Леонова, в первом квартале поставки соли выросли до 45% год к году, а позже было отмечено их снижение.
Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз". Мощности российских производителей соли способны удовлетворить возросший спрос на 100%, а если спрос увеличится, то они смогут еще увеличить производство, заверили в союзе, пишет «Интерфакс».
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», напомнили, что большая часть соли добывается в Сибири и на Урале. Это означает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки продукта сложно.
Нынешний всплеск спроса уже второй на российском рынке, первый отмечался в период покупательского ажиотажа в марте 2020 г., обусловленного распространением коронавируса. Тогда, по подсчетам X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза, напоминают «Ведомости». По данным Леонова, в первом квартале поставки соли выросли до 45% год к году, а позже было отмечено их снижение.