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ООН: коронавирус может провоцировать мировой голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса.
Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этого, пишет РИА Новости. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру. Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.
- Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания, — сказал Бизли.
Сейчас массового голода в мире не наблюдается, однако еды не хватает для 821 миллиона человек, уточняет «Лента». Еще 265 миллионов могут столкнуться с этой гуманитарной проблемой в 2020 году. При худшем развитии событий голод будет в 30 странах, в основном тех, которые охвачены военными конфликтами.