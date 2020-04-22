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45 минут назад

ООН: коронавирус может провоцировать мировой голод библейского масштаба

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#мировой голод #коронавирус #продовольствие
ООН: коронавирус может провоцировать мировой голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод библейского масштаба. Об этом он заявил на онлайн-заседании Совета Безопасности, сообщает ТАСС. По его словам, человечество может столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этого, пишет РИА Новости. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру. Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

- Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания, — сказал Бизли.

Сейчас массового голода в мире не наблюдается, однако еды не хватает для 821 миллиона человек, уточняет «Лента». Еще 265 миллионов могут столкнуться с этой гуманитарной проблемой в 2020 году. При худшем развитии событий голод будет в 30 странах, в основном тех, которые охвачены военными конфликтами.
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#мировой голод #коронавирус #продовольствие

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