В России

50 минут назад

В больнице выявлен очаг коронавируса

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#коронавирус #больница #очаг
В больнице выявлен очаг коронавируса

За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о выявлении крупнейшего очага инфекции, которым стала «тысячекоечная» больница. Здесь коронавирус подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

- На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек, — сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, уточняет РИА Новости. Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.

В Приморском крае введен режим обязательной самоизоляции, покинуть дом можно лишь для покупки продуктов, выгула домашних животных или для похода на работу. В регионе продолжает действовать ограниченное число предприятий, напоминает ТАСС.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.
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#коронавирус #больница #очаг

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