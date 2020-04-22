В России
50 минут назад
В больнице выявлен очаг коронавируса
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом.
В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о выявлении крупнейшего очага инфекции, которым стала «тысячекоечная» больница. Здесь коронавирус подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.
- На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек, — сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, уточняет РИА Новости. Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.
В Приморском крае введен режим обязательной самоизоляции, покинуть дом можно лишь для покупки продуктов, выгула домашних животных или для похода на работу. В регионе продолжает действовать ограниченное число предприятий, напоминает ТАСС.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.
- На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек, — сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, уточняет РИА Новости. Урологическое и хирургическое отделения больницы закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отмечала, что 32 пациента и медработника этих двух отделений госпитализированы с подозрением на коронавирус. В среду власти региона сообщили, что в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, число случаев выросло менее чем за сутки в 1,6 раза, со 111 во вторник.
В Приморском крае введен режим обязательной самоизоляции, покинуть дом можно лишь для покупки продуктов, выгула домашних животных или для похода на работу. В регионе продолжает действовать ограниченное число предприятий, напоминает ТАСС.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.