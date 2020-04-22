В России
56 минут назад
Назван способ сдержать эпидемию коронавируса в России
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План действий властям предложила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
- Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК, — сказала Лебединская. - Наше территориальное размещение населения, те сформировавшиеся агломерации, которые ещё недавно мы ругали за диспропорции в экономике, пока сдерживают распространение вируса. Этому способствует в немалой степени и ограничение по передвижению на транспорте.
Также Лебединская обратила внимание на то, что показатель заразившихся на 1 тыс. человек населения в России составляет всего 0,29, тогда как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, а в Испании — 4,23. Однако в РФ сейчас особая ситуация, так как большинство заболевших находятся в Москве и Подмосковье, где данный показатель составляет 1,46, что в семь раз больше, чем по всей стране, уточняют «Известия».
Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса, напоминает «Лента». По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. Он отметил, что здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Ученый добавил, что, если коронавирусом не заразится большинство населения, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии.
- Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК, — сказала Лебединская. - Наше территориальное размещение населения, те сформировавшиеся агломерации, которые ещё недавно мы ругали за диспропорции в экономике, пока сдерживают распространение вируса. Этому способствует в немалой степени и ограничение по передвижению на транспорте.
Также Лебединская обратила внимание на то, что показатель заразившихся на 1 тыс. человек населения в России составляет всего 0,29, тогда как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, а в Испании — 4,23. Однако в РФ сейчас особая ситуация, так как большинство заболевших находятся в Москве и Подмосковье, где данный показатель составляет 1,46, что в семь раз больше, чем по всей стране, уточняют «Известия».
Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса, напоминает «Лента». По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. Он отметил, что здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Ученый добавил, что, если коронавирусом не заразится большинство населения, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии.
199