Общество
сегодня, 09:46
Липчане любуются цветущими деревьями
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Пользователи социальных сетей ищут хорошее настроение в наблюдении за природой.
Наблюдение за цветением сакуры или ханами – японская национальная традиция. Эта традиция в бурном 2020 году пришла и в Липецк, в черноземной полосе сакуру заменили цветущие плодовые деревья. Пользователи Instagram делятся снимками цветущих деревьев и отмечают, что буйство весны способно скрасить даже самый пасмурный день и исправить плохое настроение.
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Комментарии (1)
Богдан
44 минуты назад
Если пишите, что липчанин любуются цветением сакуры, то зачем выкладываете фото цветущего абрикоса?ответить
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