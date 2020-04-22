Общество

сегодня, 09:46

Липчане любуются цветущими деревьями

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#соцсети #весна #созерцание

Пользователи социальных сетей ищут хорошее настроение в наблюдении за природой.

Наблюдение за цветением сакуры или ханами – японская национальная традиция. Эта традиция в бурном 2020 году пришла и в Липецк, в черноземной полосе сакуру заменили цветущие плодовые деревья. Пользователи Instagram делятся снимками цветущих деревьев и отмечают, что буйство весны способно скрасить даже самый пасмурный день и исправить плохое настроение.

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#липецк

Публикация от Nataly (@natepes_84)







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Публикация от (@__shuraaa__)





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Красота

Публикация от Лизавета (@babicheva.li)







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#соцсети #весна #созерцание

Комментарии (1)

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Богдан

44 минуты назад
Если пишите, что липчанин любуются цветением сакуры, то зачем выкладываете фото цветущего абрикоса?
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