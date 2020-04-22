Общество
сегодня, 09:22
Стройплощадка оказалась очагом бешенства
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В селе Кашары проведут карантинные мероприятия по купированию распространения заболевания.
Глава администрации Липецкой области своим постановлением ввел карантин на территории села в Задонском районе. Ограничительные меры приняты из-за угрозы распространения бешенства животных.
Больных животных обнаружили на территории стройплощадки на улице Заречная в селе Кашары. Эта зона признана очагом бешенства животных. Заболевание угрожает распространиться по территории села. Для купирования бешенства приняты ограничительные меры. В течение двух месяцев в селе запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы населенного пункта.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области. Специалисты ведомства должны провести необходимые противоэпизоотические мероприятия.
Напомним, в 2018 году в Липецкой области было зарегистрировано 160 случаев бешенства животных, с начала 2019 года – всего 14.
Больных животных обнаружили на территории стройплощадки на улице Заречная в селе Кашары. Эта зона признана очагом бешенства животных. Заболевание угрожает распространиться по территории села. Для купирования бешенства приняты ограничительные меры. В течение двух месяцев в селе запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы населенного пункта.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области. Специалисты ведомства должны провести необходимые противоэпизоотические мероприятия.
Напомним, в 2018 году в Липецкой области было зарегистрировано 160 случаев бешенства животных, с начала 2019 года – всего 14.
10 2540
Правда
Animal planet
Animal planet
юрка
Русс
Очаг бешенства
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Правда
Animal planet