Общество

сегодня, 09:22

Стройплощадка оказалась очагом бешенства

10 2540
#бешенство
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Стройплощадка оказалась очагом бешенства

В селе Кашары проведут карантинные мероприятия по купированию распространения заболевания.

Глава администрации Липецкой области своим постановлением ввел карантин на территории села в Задонском районе. Ограничительные меры приняты из-за угрозы распространения бешенства животных.

Больных животных обнаружили на территории стройплощадки на улице Заречная в селе Кашары. Эта зона признана очагом бешенства животных. Заболевание угрожает распространиться по территории села. Для купирования бешенства приняты ограничительные меры. В течение двух месяцев в селе запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы населенного пункта.

Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области. Специалисты ведомства должны провести необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Напомним, в 2018 году в Липецкой области было зарегистрировано 160 случаев бешенства животных, с начала 2019 года – всего 14.
10 2540
#бешенство
2

Комментарии (10)

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Правда

4 минуты назад
юрка, он же 1., уже переобулся? Надеюсь что в тапочки.
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Animal planet

15 минут назад
Так мы все зоошизики бешеные, на людей бросаемся, ради блоховозом.
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Animal planet

22 минуты назад
и что этот 1 написал,судя по всему его коммент удалили. А я только новость открыл.
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юрка

28 минут назад
Правда, -безмозглое ты существо.
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Русс

29 минут назад
Чего только не придумают,фантазёры!
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Очаг бешенства

34 минуты назад
Путинская Россия
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1

41 минуту назад
и вам пушистых облачков
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///

59 минут назад
1, это про тебя сказано - хорошо выглядишь, когда молчишь, прислушайся к совету
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Правда

сегодня, 09:46
1, и почему тогда, ты, пёс, до сих пор жив? Надеюсь, что очень скоро ты станешь хорошим. Аминь.
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Animal planet

сегодня, 09:42
1, несомненно! У меня сука.
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