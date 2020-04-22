Индекс самоизоляции в Липецке снова падает

Сервис «Яндекса» продолжает отслеживать, как часто жители крупнейших городов области остаются дома.

С начала недели индекс самоизоляции в Липецке идет вниз. В понедельник он равнялся 2,9 балла, во вторник упал до 2,8. Неделю назад в эти же дни недели, 13 и 14 апреля, индекс самоизоляции в Липецке был еще ниже и равнялся 2,6 балла. Вчера, 21 апреля, на улицах Липецка, по оценке сервиса, крайне многолюдно было с 9 до 16 часов.В Ельце индекс самоизоляции выше, чем в Липецке. 20 апреля его значение составляло 3,2 балла, 21 апреля – 2,9 балла. Это выше, чем неделю назад (2,7 балла), но прослеживается аналогичная Липецку тенденция к снижению.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.