Общество

15 минут назад

Индекс самоизоляции в Липецке снова падает

6 507
#индекс #самоизоляция #сидимдома
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Индекс самоизоляции в Липецке снова падает

Сервис «Яндекса» продолжает отслеживать, как часто жители крупнейших городов области остаются дома.

С начала недели индекс самоизоляции в Липецке идет вниз. В понедельник он равнялся 2,9 балла, во вторник упал до 2,8. Неделю назад в эти же дни недели, 13 и 14 апреля, индекс самоизоляции в Липецке был еще ниже и равнялся 2,6 балла. Вчера, 21 апреля, на улицах Липецка, по оценке сервиса, крайне многолюдно было с 9 до 16 часов.

В Ельце индекс самоизоляции выше, чем в Липецке. 20 апреля его значение составляло 3,2 балла, 21 апреля – 2,9 балла. Это выше, чем неделю назад (2,7 балла), но прослеживается аналогичная Липецку тенденция к снижению.


Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
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#индекс #самоизоляция #сидимдома
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Комментарии (6)

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Житель

1 минуту назад
Люди работают!!!!!!
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Марина Русанова

3 минуты назад
Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить. Зaхoдитe нa сaйт, получaйтe свoй пeрвый зарабoтoк и oбязатeльно напишитe oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Глaвнoе услoвие - жeлaние зарaбатывaть. 2. Kомпьютeр или cмартфoн - сooтветствeннo. Зa пoдрoбнoстями пoжaлуйста сюдa -->> http://promoclick.club/tds/80208
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гоша

6 минут назад
народу на улицах тьма
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Гость

6 минут назад
А может люди просто на работу ходят, вот и индекс низкий! Ввели цифровые пропуска, а их никто не контролирует..
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Ник

9 минут назад
Для, чего вы открыли пивнушки ?
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Зато индексы !

9 минут назад
Ненависти к власти ! Уже зашкаливают!.
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