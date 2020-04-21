Культура

сегодня, 20:00

«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 22 апреля

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#программа передач
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 22 апреля

22 апреля «Аукцыон» представит новый альбом, а Вадим Самойлов даст благотворительный концерт. Если испытываете ностальгию по «Театру у микрофона», Малый театр открывает доступ к своему звуковому архиву.  

«Тоска» - самая страстная опера Джакомо Пуччини. В постановке The Metropolitan Opera ее действие разворачивается на фоне декораций, тщательно скопированных с настоящих римских зданий, сам спектакль буквально насыщен историческими костюмами - Метрополитен-опера любит такие постановки в своих стенах. В этом спектакле всё выглядит реальным, а Соня Йончева (Тоска), Витторио Григоло (Каварадосси) и Желько Лучич (Скарпиа) создают любовный треугольник, который впечатляет не меньше исторической атмосферы. Спектакль доступен для просмотра с 02:30 22 апреля до 01:30 23 апреля.  

Библиотека имени Гайдара запустила на YouTube-канале проект «Телевизор». Пользователи увидят домашние библиотеки современных российских писателей, послушают музыкальные концерты и отрывки из лучших детских произведений. Четыре рубрики выходят в эфир ежедневно в 11:00, 14:30, 17:00 и 19:00. Так, в 11:00 вещание открывает «Завтрак с писателем». В 14:30 будет выходить рубрика с мастер-классами «Что делать дома, пока все дома». Во время «Музчаса» в 17:00 музыкальные коллективы исполнители будут давать живые концерты. В рубрике «100 лучших» в 19:00 - вечерние читки отрывков произведений из 13-го каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков». 

Космонавт, герой России Федор Юрчихин в 14:30 проведет онлайн-лекцию для «Большой перемены». Тема стрима — «О чем больше всего скучаешь в космосе?» Космонавт расскажет о своём богатом опыте, о психологических и физических неудобствах во время работы, о том, почему он выбрал такую профессию.  

Музей-заповедник «Царское село» в 15:00 представит документальный фильм «Золото на голубом» об одном из самых совершенных интерьеров Екатерининского дворца – Лионском зале. Фильм познакомит с историей создания архитектурного шедевра, который открылся после реставрации в 2019 году, о том, как он менялся.  

Звуковой архив Малого театра хранит аудиозаписи как сошедших со сцены, так и еще идущих спектаклей от 1938 до 2009 года, а также радиоспектакли с участием артистов Малого театра, творческие портреты, чтецкие программы и интервью актёров. 

Легенда русского рока Вадим Самойлов выступит с благотворительным онлайн-концертом в рамках акции «Уличные музыканты». Концерт состоится в Екатеринбурге на площадке компании Сима-ленд в 18:00 по московскому времени. Транслироваться он будет на платформе 100gorodov.ru, предварительно требуется регистрация. Можно принять участие в благотворительной акции.  

Театр имени Пушкина в 18:00 приглашает на онлайн-трансляцию архивной постановки «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера. Вечный сюжет: отцы и дети, «золотая» молодежь, любовь, бесчинство, предательство. Действие спектакля «Разбойники» перенесено в современность, и оказывается, что наше время не менее провокативно, чем шиллеровское, только язык протеста стал более изощренным и художественным. Во главе этого протеста уже не окрестный сброд, а прекрасно образованные и духовно безупречные люди. 

Александринка  в 19:00 представляет спектакль «Иваны» по «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и другим произведениям Н.В. Гоголя. Премьера состоялась в 2007 году. 

Поклонник Достоевского, режиссер московского театра юного зрителя Кама Гинкас инсценирует знаменитую прозу Лескова: прекрасная, влюбленная и живущая в «золотой клетке» Катерина Львовна начинает строить свой рай с любовником, убивая по ходу дела свекра, мужа и малолетнего племянника, постепенно трансформируясь и превращаясь в чудовище. Несомненная находка спектакля «Леди Макбет нашего уезда» - Елизавета Боярская в главной роли. Спектакль начнется в 19:00.  

Московский театр сатиры приглашает в 19:00 на сатирическую комедию «Чемоданчик». В малогабаритной квартире столичной многоэтажки пересеклись люди из разных социальных слоев – от бывшего колхозника и режиссера-неудачника до действующего Президента страны. Поводом для такой встречи стала кража ядерного чемоданчика. 

«Была история» - подкаст, с которым можно расслабиться. Рассказы о курьезных случаях и забавных происшествиях, из жизни известных исторических персонажей, пересказанные в форме анекдота. Например, история о том, что физика Льва Ландау примиряло с его именем только то, что его тёзкой был Лев Толстой. Голос: Алексей Шулин.  

Новая опера в 19:00 открывает доступ к «Евгению Онегину» Петра Чайковского. Спектакль впервые был поставлен в 1996 году и с тех пор с успехом шел на сцене театра. Зрителям предлагают запись 2019 года.  

19-й международный фестиваль балета Dance Open в 19:00 начнет трансляцию балета «Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена (https://vk.com/dance_open) в исполнении артистов Большого театра Женевы. «Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена – не привычная классическая постановка. Это настоящий блокбастер в стилистике Тима Бертона.  

Фонд Росконгресс и «Телеспорт Медиа» проведут «Домашнюю суперлигу» — онлайн-турнир по берпи с участием звёзд российского спорта, которые выйдут в эфир из места самоизоляции. Берпи — универсальное упражнение, сочетающие прыжок, планку и отжимание. Это упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Победителем станет спортсмен, который сделает наибольшее количество повторений за одну минуту. 

Рэпер и бывший участник группы «Ляпис Трубецкой» Сiроп выступит с концертом -презентацией своего дебютного альбома «Страшила». Трансляцию можно посмотреть в 20:00 на YouTube-канале артиста.  

Певица Сюзанна в 21:00 сыграет концерт в прямом эфире Instagram (https://www.instagram.com/siuzannavarnina/). Она исполнит сольные треки, пользователи также смогут задать ей вопросы — на самые интересные Сюзанна ответит в live-трансляции. Начало в 21:00.  

«Аукцыон» представит новый альбом «Мечты». В 21:00 девять музыкантов выйдут в прямой эфир, чтобы впервые услышать финальный вариант своей новой пластинки. А после совместного со зрителями прослушивания музыканты ответят на вопросы. 
243
#программа передач

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