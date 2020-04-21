Наглая езда на красный свет попала на видео и разозлила липчан

Лихач промчался по "зебре" на запрещающий сигнал, даже не снизив скорости.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, сделанную сегодня в 13:40 на улице Ударников.

В ролике виден черный автомобиль «Хонда», несущийся со всей скоростью на запрещающий красный свет. К счастью, пешеходный переход в этот момент оказался свободен и под колёса никто не попал.

- Рядом находится 23-я школа. Конечно, из-за карантина там сейчас никто не учится, но привычка такой езды точно не доведёт до добра, – возмущается автор видео.