Происшествия

25 минут назад

Наглая езда на красный свет попала на видео и разозлила липчан

7 626
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
Наглая езда на красный свет попала на видео и разозлила липчан

Лихач промчался по "зебре" на запрещающий сигнал, даже не снизив скорости.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, сделанную сегодня в 13:40 на улице Ударников.

В ролике виден черный автомобиль «Хонда», несущийся со всей скоростью на запрещающий красный свет. К счастью, пешеходный переход в этот момент оказался свободен и под колёса никто не попал.

- Рядом находится 23-я школа. Конечно, из-за карантина там сейчас никто не учится, но привычка такой езды точно не доведёт до добра, – возмущается автор видео.

7 626
#ПДД #нарушения #езда на красный свет

Комментарии (7)

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Впёрли Мейсону

4 минуты назад
Это братва с Осетии за своими приехала.
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Баба

10 минут назад
А ведь это переход к школе 23! И там часто переходят детки
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Арзик

13 минут назад
По руднику постоянно так гоняют чквствуют что жизнь человека ничего не стоит Просто не на тех нарываются ,попадутся на семью где зуб за зуб ,глаз за глаз ,тогда вспомнят о законах и правосудии
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Гость

13 минут назад
Вот это новость....! У нас в городе всё идеально, и писать в новостях не о чем, кроме как о лихачах на дорогах.
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Липчане

14 минут назад
вы трусливые чмошники и мудаки, который загнали по домам, и в принципе разозлиться не можете, потому что вы чмыри
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Поддорожный

15 минут назад
Ничего удивительного! Каждый первый так ездиет.
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Роман

19 минут назад
Вы реально думаете что эта была "вся скорость у хонды"? Ну вы, блин, даете!!!
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